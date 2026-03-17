Barranquilla tiene un nuevo mapa de ruido. Precisemos que este no es solo un documento técnico que midió decibelios. Es, en realidad, un llamado de alerta sobre una problemática que se normalizó de forma peligrosa en la ciudad: la insoportable contaminación acústica que provoca graves daños. El diagnóstico elaborado por la autoridad ambiental del Distrito, Barranquilla Verde, indica que las localidades Norte–Centro Histórico y Suroriente concentran el mayor número de barrios expuestos a niveles de ruido que superan los límites permitidos por la norma. Así que más que una simple molestia, estamos ante un fenómeno con profundas implicaciones en la salud, el bienestar y la convivencia de los barranquilleros.

Barrios como Betania, Boston, Barrio Abajo, Ciudad Jardín, Nuevo Horizonte, América, Montecristo, Los Alpes, Granadillo, Santa Ana, El Milagro, Los Laureles, San Nicolás, Las Dunas, La Magdalena, Las Palmas, San José, San Isidro, Las Palmeras y el Limón aparecen en el mapa de riesgo con niveles de ruido que superan topes establecidos en las mediciones.

Durante el día, el ruido proviene sobre todo de actividades comerciales, industriales y de servicios ubicadas en los corredores viales de alta circulación. El tráfico vehicular —con el movimiento constante de buses, motocicletas, automóviles y camiones— se ha consolidado como una de las fuentes más persistentes de presión sonora en la ciudad. Pero el problema se intensifica en las noches y, en particular, los fines de semana, cuando establecimientos de ocio nocturno, buena parte de ellos sin adecuado aislamiento acústico, suben el volumen hasta convertir sectores residenciales en auténticos epicentros del peor estruendo posible.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte con claridad que la contaminación acústica se asocia con trastornos del sueño, estrés crónico, problemas cardiovasculares, alteraciones metabólicas y deterioro progresivo del bienestar emocional. Dormir mal, vivir en estado de irritación permanente o sentir cómo el descanso se vuelve imposible no pueden considerarse como simples incomodidades cotidianas. Dejemos de romantizar el escándalo. Son factores reales —más aún, alarmantes— que erosionan la estabilidad de las personas y afectan su desempeño laboral, vida familiar y calidad de vida. Niños, adultos mayores y los enfermos crónicos son los más vulnerables frente a este enemigo invisible que, poco a poco, va deteriorando su salud, sin que sean conscientes de que lo que les pasa.

El ruido, por tanto, no es solo escándalo. También es una amenaza silenciosa contra la salud pública y su impacto no se limita a los seres humanos. Los animales domésticos y la fauna urbana sufren las consecuencias de tanto exceso. Las explosiones sonoras, la música a alto volumen o el tráfico incesante causan estrés, desorientación y alteraciones en su comportamiento. Lo que para algunos es entretenimiento o demostración de poder sonoro, para otros seres vivos representa una fuente permanente de angustia que puede ser fatal.

Como si todo esto no fuera lo suficientemente caótico, el problema trasciende el ámbito sanitario. El ruido excesivo, además, deteriora la convivencia. Cuando la tranquilidad del vecino se sacrifica en nombre del volumen sin control se rompe uno de los principios más elementales de la existencia en comunidad: el respeto mutuo. De allí que la contaminación acústica pueda entenderse también como una forma de violencia cotidiana que invade el espacio privado de los demás, a tal punto que puede derivar en conflictos con serios efectos.

Preocupa que, a pesar de reiteradas quejas ciudadanas, en algunos casos prevalezca la indiferencia de las autoridades o, peor aún, la reacción agresiva de quienes generan el ruido cuando se intenta restablecer el orden por parte de la Policía o gestores de convivencia. Es intolerable que quienes buscan hacer cumplir la norma —la fuerza pública o los mismos vecinos— tengan que enfrentar insultos, intimidaciones y hasta episodios de violencia.

Sin sanciones firmes ni operativos de control continuos contra establecimientos, empresas o actividades que sobrepasen los límites permitidos, la gente seguirá asumiendo que el ruido es un asunto trivial. Moderar el volumen, respetar los horarios y entender que no todos están obligados a escuchar lo que otros les imponen es una expresión elemental de cultura ciudadana. Como comunidad debemos comprender, de una vez por todas, que el ruido no es sinónimo de diversión. Es realmente un tema de salud pública, compromiso colectivo con la salud mental, el bienestar físico y la estabilidad emocional. Ignorarlo sería condenar a Barraquilla a vivir cada vez más enardecida o hasta enferma. Porque, en última instancia, el derecho a la tranquilidad también forma parte esencial de la vida urbana digna.