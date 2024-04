Golpe al Gobierno Petro: se hundió en el Congreso la reforma a la salud

Con nueve votos a favor y cinco en contra, la comisión séptima del Senado de la República hundió en la tarde este miércoles la reforma a la salud promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

(Necesitamos no liquidar las EPS, sino fortalecerlas: ministro de Salud)

Los nueve senadores que votaron el archivo a la reforma son Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Ana Paola Agudelo, de MIRA y Berenice Bedoya de ASI.

(A esta hora el Gobierno interviene la Nueva EPS, la más grande del país)

Pese a la presencia de múltiples senadores y representantes del Pacto Histórico y de los ministros de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes intervinieron ampliamente en la célula legislativa de asuntos sociales, los ocho ponentes de la ponencia de archivo más un voto de respaldo se mantuvieron en su propósito de hundir el polémico proyecto.

Al mediodía de este miércoles, luego de haber sido negados durante la mañana los nueve impedimentos presentados, empezó en firme en la Comisión Séptima del Senado la discusión de la ponencia de archivo.

(Usuarios de Sanitas en Barranquilla piden que se garantice atención)

La senadora Norma Hurtado, de La U, tomó la vocería inicialmente para advertir que "la reforma a la salud ha dividido al país, pensamos que iba a ser la del gran acuerdo, pero no fue así".

Este sistema de salud, aseguró, "a veces desprestigiado, también ha salvado vidas".

(Preocupación y rechazo de Acemi por intervención del Gobierno a Sanitas)

Reconoció la parlamentaria que hay que hacer modificaciones al sistema: "Queremos la atención primaria en salud, los nueve coincidimos en que debemos mejorar la salid en la Colombia profunda, queremos que las zonas apartadas tengan la posibilidad de un buen hospital".

Sin embargo, aseveró, "el concepto de Hacienda, que no es un aval fiscal, dice que hay que coordinar con otros ministerios sobre determinantes de salud como carreras y energía eléctrica, por ejemplo, y eso no lo vemos en ninguna parte coordinado ni presupuestado".

(Es una retaliación: presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas)

La reforma, concluyó Hurtado, "se construyó desde la pasión y la narrativa, que es cuando uno es activista y carece del conocimiento técnico".

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro cuestionó este miércoles al Congreso 'ad portas' de que la Comisión Séptima del Senado hundiera la reforma a la salud en tercer debate.

"No solo la Comisión VII está a punto de hundir un esfuerzo de concertación de casi dos años, sino que replica que el Congreso no puede hacer verdaderas reformas en favor del pueblo, quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política", aseveró el jefe de Estado.

(Minsalud pide ir a unas “elecciones” para definir las reformas del Gobierno)

Esto al citar un 'trino' del analista y columnista Álvaro Forero Tascón, de quien dice el mandatario: "En realidad el para nada cercano, Alvaro Forero, pero que leo mucho, dice aquí, una gran verdad".

El jurista señaló en sus redes sociales sobre el trámite del polémico proyecto del Gobierno: "Solo una oposición ciega prefiere renunciar a incidir en solucionar la grave crisis del sistema de salud que negociar unas nuevas reglas. Deja la salud solo en manos del Gobierno teniendo mayorías en el Senado para cambiar la reforma. El Congreso también hundió reformas de Santos y Duque".

(Conozca los cortes de luz programados para este jueves en Barranquilla)

Y en otro aparte advierte Forero Tascón: "Hundiendo la reforma a la salud no frenan a Petro, al contrario, le entregan la salud. Si el sistema político insiste en la parálisis antirreformista en que lleva años, se hace irrelevante. La única manera de 'frenar' a un Gobierno es negociando con él. Porque ante el bloqueo, decreta".

Aunque con la minoría de votos en la Comisión Séptima, desde el oficialista Pacto Histórico pidieron este miércoles en el tercer debate de la reforma negar la ponencia de archivo.

(Homicidio en Las Américas: “Mi hijo les suplicó que no le quitaran la vida”)

El senador petrista Wilson Arias aseguró al respecto que "el costo de la reforma a la salud es de aproximadamente $16 billones en 10 años. Costo perfectamente asumible por el Estado y que se suma a los más de $80 billones que al día de hoy nos cuesta la salud. Acabando la tercerización que las EPS hacen de esos recursos y mejorando la administración, habrá un sistema de salud decente".

Citó además, para cuestionar la situación actual del sistema de salud, que el BID reportó que Colombia duplica la tasa de recurrencia de urgencias a las de los demás países y que en Colombia, así mismo, son un 20% mas caros los medicamentos.

"El 90% de las muertes de madres gestantes son evitables y 6.632 niños fallecieron antes de cumplir un año en 2022. Se trata de la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE, cuatro veces más alta que en todos los países de la OCDE", puntualizó.

(Sancionan a un abogado por haber insultado a un juez de Sucre)

Previamente, en medio de la votación de los impedimentos, la presidenta de la célula legislativa, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, le exigió respeto al senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien posteriormente le pidió excusas a la cabeza de la mesa directiva.

Lo que ocurrió fue que mientras ejercía la Presidencia de la Comisión la vicepresidenta de la misma, la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, llegó a la célula legislativa la presidenta de la Comisión, Martha Peralta, y debido a que se trataba de una sesión aprobada por estatuto de oposición, el senador Henríquez hizo fuera de micrófonos la manifestación que Peralta rechazó de inmediato.

"¿Payasa quién? Constantemente he soportado de parte de usted comportamientos de falta de respeto, me quería vetar en el Magdalena porque según él ese departamento es de él, constantemente me aguanto como presidenta, porque me he sentido maltratada, llamándome payasa. Payaso usted, machista", dijo la legisladora oficialista.

(¿Busca trabajo de contratación inmediata en Barranquilla? Aplique aquí)

En respuesta, el parlamentario opositor expresó: "Este debate ha sido antecedido por ataques personales y familiares. Lancé una expresión y la recojo y públicamente le pido excusas pero también apelo a la verdad, yo no puedo vetar a nadie en el Magdalena, porque quien gobierna allá es un partido afín a usted. Espero que usted presidenta acepte las disculpas públicas".

A lo que Peralta replicó: "No podemos pasar por encima de ningún senador, tenemos que ser respetuosos, vengo de un pueblo al que le ha tocado muy duro y resalto del pueblo wayuu las consideraciones de que por encima de cualquier color político llevan a tener en cuenta que el colegaje se mantenga intacto".

Y frente a la disyuntiva de si debe presidir la sesión la presidenta de la Comisión o la oposición, Peralta señaló que "la oposición puede colocar el orden del día pero esa fecha es potestad de la mesa directiva y ello no faculta a que la oposición tenga la conducción".

(Los 5 costeños que disputan la edición 20 de ‘El Desafío’)

La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, advirtió por su parte que la sesión del estatuto de oposición fue aprobada por todos los integrantes de la célula legislativa.

La pelea se desató mientras se discutía el impedimento expresado por el senador Alirio Barrera, del Pacto Histórico, argumentando donaciones al partido de empresas relacionadas con el sector de la salud.

Al respecto, el senador Wilson Arias, advirtió: "He presentado una recusación en el caso del senador Alirio Barrera. El CNE reportó que este senador recibió $268 millones, de los cuales la mitad de donaciones vienen de personas naturales y jurídicas relacionadas con el sector de la salud".

(Aida Victoria interpuso tutela contra Dian por embargo a sus cuentas de banco)

Aseveró en este sentido que uno de los donantes fue "Iván Reatiga, conocido como el zar del SOAT, con una suma de $30 millones y era integrante de la junta directiva de Azalud SAS, propietaria de la cCínica Bahía en Santa Marta, y está desplegando inversiones para montar una IPS en Yopal".

Agregó que "las recusaciones no pueden suspender los debates pero de la manifestación íntima que hace un parlamentario se espera que surja el marginamiento de la discusión de la cosa pública mientras se resuelve el impedimento e, incluso, si se niega, el parlamentario puede abstenerse para evitar posteriores investigaciones".

Y concluyó que otra donante, "Pilar Russi, es familiar de dueños de múltiples IPS y John Russi fue condenado por hacer pagos a una exsuperintendente para agilizar pagos a EPS".