La Cancillería, en conjunto con el Instituto Caro y Cuervo, lanzó recientemente ‘La Hoja que Une’, una obra editorial que busca ofrecer un enfoque académico y cultural sobre la hoja de coca, explorando su historia, su dimensión científica y su valor ancestral.

Durante la presentación, la canciller Rosa Villavicencio destacó que la publicación pretende generar un espacio de diálogo pedagógico, promoviendo la investigación sobre esta planta más allá de los debates políticos y sociales que tradicionalmente la rodean.

Asimismo, el proyecto editorial está compuesto por tres tomos, acompañados de un florario, un afiche y un set de postales, todos disponibles en edición bilingüe. Cada volumen aborda un tema central distinto, la hoja de coca en la política internacional, su papel en los saberes y tradiciones culturales del país, y su estudio desde la ciencia y el arte. La obra incluye ilustraciones de artistas como Jorge Pqchinaha, Steeplen Derry y Nadège Mazars.

Entre los colaboradores del libro se encuentran reconocidos investigadores y académicos, como Wade Davis y Catalina Ceballos, quienes contribuyeron desde disciplinas como la antropología, la historia y los estudios culturales.

Finalmente, la publicación llega en un contexto crítico para la política antidrogas en Colombia, especialmente frente a cuestionamientos internacionales.

Las 253.000 hectáreas de cultivos de coca registradas en el país han sido uno de los argumentos del gobierno de Estados Unidos para incluir al presidente Gustavo Petro en la denominada Lista Clinton, en medio de señalamientos sobre los resultados de la política de Paz Total.