En Cali, una madre desesperada protagonizó una escena dramática en una EPS de la ciudad, ante la falta de medicamentos para su hijo, diagnosticado con una enfermedad rara o poco común.

Leer más: “Danna dijo que estaba bien y que cuando estuviera ubicada nos avisaba”: madre de la estudiante de Uninorte hallada en España

En el video, que se hizo viral, puede observarse a la mujer desesperada destruyendo las sillas de la EPS, arrodillada, en llanto, con frustración acumulada y mucha rabia contra un sistema de salud ineficiente.

El hecho ocurrió en una sede de Emssanar EPS en la capital vallecaucana, volviéndose a poner en el centro del debate las dificultades que enfrentan familias con niños que padecen enfermedades huérfanas o no conocidas comúnmente.

Luego de lo ocurrido, la Eps aseguró que se instaló de inmediato una mesa de diálogo con representantes del colectivo de madres y otras acudientes presentes para dar respuesta a las solicitudes planteadas.

Ver también: Video: La hinchada de Tolima ‘bombardea’ con totes y voladores la concentración de Junior

La escena estuvo acompañada de gritos y gestos de desesperación. Familiares y otros pacientes intentaron calmar a la madre y levantarla del piso. Irónicamente, la mujer llevaba puesta una camiseta en la que se lee el mensaje: “por una mejor calidad de vida y un trato digno”.

Posteriormente, pudo conocerse que el suceso no se trataba de un caso aislado, sino de una protesta colectiva en la que participaron varias madres de menores con enfermedades complejas, quienes ya habían denunciado retrasos prolongados en la entrega de medicamentos y la suspensión de terapias esenciales para sus pequeños.

#Viral ¡Desgarrador! Entre llanto, gritos de auxilio y cuerpos rendidos en el suelo, madres de niños con enfermedades raras alzaron su voz en Cali frente a la EPS Emssanar, denunciando meses sin medicamentos, tratamientos suspendidos y el abandono total de las entidades… pic.twitter.com/SX1PxNIOkw — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 16, 2025

¿Qué dijo Emssanar EPS?

Tras la viralización de los videos, la EPS emitió un comunicado señalando que los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre, en horas de la mañana, y aseguró que la forma como se presentaron las imágenes, como si se tratara de una situación en desarrollo, generó una percepción errónea sobre la atención brindada.

Le sugerimos: Incautan más de tres toneladas de droga dentro de un contenedor en Panamá

Asimismo, la EPS indicó que luego del hecho surgieron compromisos concretos para dar respuesta a las solicitudes planteadas por el colectivo de madres.