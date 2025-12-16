Carlos Caicedo entregó este lunes a la Registraduría Nacional un total de 2 millones 600 mil firmas que respaldan su aspiración a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

De acuerdo con la Caicedo, el próximo paso es realizar una consulta con Jaime Araujo y Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio.

“Hoy no entregamos sólo formularios, entregamos historias, pues, detrás de cada firma hay un ser humano, alguien que dijo: quiero que algo cambie. Son 2.6 millones de apoyos que representan a nuestros jóvenes que sienten que el futuro se les aplaza, a los adultos mayores que dieron todo por este país y piden dignidad, a la mujer que lucha todos los días por oportunidades reales, a los campesinos, indígenas y al trabajador que exigen respeto. Cada firma fue un mensaje que el país entero debe escuchar y es un compromiso moral de nuestra parte”, expresó Caicedo.L

“Ahora saldremos a las calles a despertar en los colombianos Un Millón de Ideas y construir el programa para transformar al país. Estaremos con el pueblo en Asambleas, en los abiertos espacios populares, para planear los cambios que siguen sin materializarse. Es con el pueblo, siendo coherentes y materializando aquellos sueños que plasma la gente”, agregó.

Por último, lanzó dardos al petrismo: “Es una izquierda que no se queda en el discurso, una izquierda con resultados (…) Esta candidatura no nació en los escritorios, nació caminando el territorio y escuchando a la gente. Lo que empezó transformando una universidad pública, luego una ciudad y después un departamento, hoy avanza para transformar a toda Colombia".