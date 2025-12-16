Las Comisiones Primeras Constitucionales de Senado y Cámara aprobaron este lunes la ponencia que mantiene vivo el proyecto de ley mediante el cual se creó el ministerio de Igualdad y Equidad.

De acuerdo con el oficialismo, el ministerio ha dado pasos significativos en la “implementación de programas fundamentales que están transformando vidas, cerrando brechas y estableciendo una base sólida para una Colombia más inclusiva y equitativa”.

“Yo creo que sí avanzamos muchísimo, sobre todo en ese ministerio que tenía esas inquietudes por parte del Congreso, que además las vamos a revisar con detenimiento, con respecto al articulado que es lo que viene. Además, hay más de 100 ponencias también con respecto a este articulado, hay proposiciones y yo creo que es importante señalar que sí se avanzó bastante”, declaró el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián.

Por su parte, el senador German Blanco, del partido Conservador, señaló: “La sentencia de la Corte Constitucional lo que manifestaba era que no había un análisis debido y adecuado de impacto fiscal del proyecto de creación del ministerio de Igualdad y Equidad. Hay una duplicidad de funciones del estado y hay que llamarle la atención a la Corte porque se quedaron cortos en el análisis, hay temas más delicados de fondo. Votaré negativo todo lo que tenga que ver con la creación de este ministerio y asumo las consecuencias”.

Además, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, consideró que la creación de este ministerio no era necesario para el país.

“Yo les quiero recordar que este ministerio tenía el presupuesto de 1.3 billones de pesos, de los cuales 900 millones eran para burocracia y apenas 400 mil, ni siquiera la tercera parte, eran para gastárselos. Claro que Colombia tiene un problema de igualdad, pero que no nos digan que uno trabaja la integración social con una nómina burocrática”, denunció.