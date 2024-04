Conozca los cortes de luz programados para este jueves en Barranquilla

Como parte del proyecto de ampliación de la Vía La Cordialidad de la Alcaldía de Barranquilla, habrá trabajos eléctricos en el barrio El Carmen de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía de la calle 45 a la calle 48 entre carreras 21 y 22, y de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana en el barrio San José.

En otros sectores de Barranquilla Air-e trabajará en adecuaciones técnicas de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 10B con calle 50 del barrio La Sierra; de 11:45 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 45 con calle 96, en El Tabor; de 11:30 a.m. a 2:20 p.m. en la calle 65 con carrera 43, en Boston; y de 3:15 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 38 con calle 45, en El Rosario.

Por último, en el municipio de Baranoa de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde continuarán las obras de remodelación de redes eléctricas en la carrera 6B entre calles 18 y 19, en el sector Barahona.