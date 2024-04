Lanzan estrategia para reducir siniestralidad vial de motociclistas

Tabares informó que a nivel nacional, Barranquilla se encuentra en el cuarto puesto de las ciudades capitales con mayor siniestralidad; sin embargo, se destacó la disminución significativa que ha venido presentando en lo corrido de este año.

“Vamos a hacer entrega de alrededor de 100 elementos de protección personal, dependiendo de los grupos que se vayan realizando. Acá no se hacen reemplazos, acá no se hacen rifas, acá no se hacen regalos, sino que hacemos entregas de elementos de protección personal para salvar vidas”, aclaró.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia y a la ciudadanía en general para acatar las normas de tránsito y los menores de edad no tengan acceso a conducir ningún vehículo debido a que pondría en riesgo la vida de estos actores viales.

“Nosotros estamos acá, pero hay unas primeras autoridades que son desde sus familias, desde sus casas, desde sus hogares, y son desde la responsabilidad que cada uno asume en el momento de conducir una motocicleta”, mencionó Tabares.

Destacó que: “el 50% de los motociclistas fallecidos en Barranquilla, murieron en choques contra otros motociclistas o por que se cayeron o volcaron la moto. Esto denota que la falta de habilidad y destreza es un factor de riesgo”.

Marlon Alcaraz, jefe de la oficina de Gestión del Tránsito de Barranquilla, sostuvo que desde la capital del Atlántico se acompañará la puesta en marcha de esta campaña.

“Es muy importante todas estas actividades, todo este acompañamiento que desde el ente nacional se hace a nuestra ciudad. Para nosotros es de vital importancia el tema de reducir la accidentalidad. Como ustedes saben, un accidente de tránsito en que se involucra un peatón o una motocicleta o un ciclista, siempre tiene como desenlace un herido o una fatalidad”, indicó Alcaraz.