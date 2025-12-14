En medio de un juego de luces y una multitud que ya disfruta de la atracción, quedó inaugurada la noria del Malecón del Río, conocida como la Luna del Río.

Son 44 cabinas para seis personas cada una, climatizadas y que avanza en un recorrido entre 15 y 20 minutos.

Previo al encendido, hubo dos shows musicales a cargo de los artistas barranquilleros Aria Vega y Andrés Altafulla.

El alcalde Alejandro Char dio la bienvenida a la atracción en medio de lo que todavía es la euforia por la victoria del Junior, lanzándole una promesa a la reina del Carnaval: “No es lo mismo estar acá después de un triunfo como el de anoche en esta ciudad, y vamos por la once, carajo. Y reina Michel, serás la reina de la luna y de las estrellas, la estrella número once de Barranquilla”.

Ante esa introducción, Char apuntó a la rueda de la fortuna y dijo: “Barranquilla, te presento esta joya que será el orgullo de nosotros de aquí en adelante. Esto va a potenciarnos muchísimo el turismo, la gente va a llegar a Barranquilla, a nuestro restaurante, a nuestro malecón, a nuestras playas, a nuestro ecoparque”, comentó.

Char añadió que “hace siete años cuando soñábamos con este malecón, todo el mundo vio durante 100 años que le habíamos dado la espalda al río. Y mire que lo construimos en tiempo récord, 36, 40 meses. Hoy es el sitio más visitado de toda Colombia, el malecón del río de Barranquilla. Y mire lo que nos está potenciando. Y hoy hemos traído esta luna hermosa para ver a Barranquilla y para ver a nuestro río 360, de otro nivel, a otro nivel”.

Los primeros en montar fueron los obreros que hicieron el montaje de la rueda: “Y estos muchachos que están aquí hicieron posible que esto se construyera en tiempo récord. Y no solamente lo hicieron posible, pero los primeros que se montaron en la Luna del Río. Así que yo estoy muy orgulloso como barranquillero de presentarles esta joya, vamos a cuidarla, vamos a quererla”.

Finalmente, enumeró que “esto será un motor del desarrollo económico de nuestra ciudad, mucho más de lo que estamos haciendo. Va a llegar mucha gente, calculamos cerca de 200 mil personas al año que van a llegar a Barranquilla a conocer nuestra ciudad y a conocer la luna del río”.