Aida Victoria interpuso tutela contra Dian por embargo a sus cuentas de banco

“El viernes me llega un pago de Facebook y hoy no me aparece. Llamo al banco y me dice que recibí un embargo de la Dian de Barranquilla, por una supuesta deuda que tengo. No recibí ninguna notificación. Simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo”, contó la joven.

De inmediato Aida Victoria Merlano se comunicó con su equipo contable para verificar la información que le habían brindado desde el banco.