Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este martes 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca, luego de que hombres armados perpetraran un hostigamiento contra la estación de Policía local.

Según información preliminar entregada por las autoridades, el ataque incluyó el uso de explosivos y disparos con armas de largo alcance dirigidos contra la sede policial, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad. A pesar de la intensidad de la acción violenta, no se reportaron personas heridas ni fallecidas entre los uniformados ni la población civil.

El hecho se registró en una zona que históricamente ha enfrentado problemas de orden público por la presencia de grupos armados ilegales. En esta región opera una disidencia de las Farc conocida como estructura Jaime Martínez, señalada por las autoridades de ejecutar ataques armados, intimidaciones y acciones violentas en medio de disputas por el control territorial y actividades ilícitas.

Por otro lado, ciudadanos del casco urbano manifestaron que varias explosiones y ráfagas de fusil alteraron la tranquilidad del municipio, obligando a comerciantes a cerrar sus negocios y a residentes a refugiarse en sus viviendas por temor a quedar atrapados en medio de los hechos.

Además, tras el hostigamiento, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo conjunto en el área urbana y en las vías de acceso al municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad, prevenir nuevos ataques y avanzar en la identificación de los responsables.

Finalmente, las autoridades mantienen la alerta en el norte del Cauca mientras continúan las labores de verificación e investigación.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información oportuna y seguir las recomendaciones de seguridad mientras se restablece plenamente la normalidad en la zona.

