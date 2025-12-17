La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado dijo que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expuso este martes ante el mundo “la magnitud de la barbarie que ocurre” en el país.

Türk, en una actualización oral sobre la situación en Venezuela, denunció que esta no ha mejorado en los últimos meses, con continuadas restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en un contexto de graves dificultades económicas y sociales.

En la red social X, Machado señaló que el alto comisionado expuso “cómo el régimen ha institucionalizado el terror y confirma” que “en las cárceles del Estado se asesina por omisión y crueldad, que a la fuerza reclutan a jóvenes y ancianos y que han promovido un mecanismo perverso para que vecinos delaten a sus vecinos, con el propósito de romper la confianza dentro de la sociedad”.

“El régimen criminal le declaró la guerra a los ciudadanos y se encontró con una sociedad valiente y organizada, decidida a ser libre”, agregó la exdiputada.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado indicó que su oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales del pasado año.

Señaló que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y al riesgo de detención arbitraria, y que muchos se ven obligados a abandonar el país por esta intimidación y persecución.

También denunció una intensificación de las represalias contra familiares de voces disidentes y señaló que desde julio se ha documentado la detención de al menos 17 personas en relación con las actividades de sus familiares, mientras otros 12 están en paradero desconocido.

Türk expresó igualmente su temor a que la creciente presión militar de Estados Unidos sobre el país suramericano empeore la situación, y subrayó que su oficina ha recibido denuncias de alistamientos forzosos en la Milicia Bolivariana venezolana, incluidos adolescentes y personas mayores.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia también respaldó el informe y dijo que se “vuelve a confirmar” que en el país las violaciones de DD.HH. “no solo persisten, sino que se han intensificado”.

Por su parte, el Gobierno venezolano aseguró que el informe está “repleto de falacias” e hizo un llamado a rechazar la actuación de Türk, a quien acusó de socavar la credibilidad del organismo multilateral.