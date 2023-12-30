Un enorme 'Ojo de Ra' elaborado en cerámica, símbolo que para los egipcios encarna el mundo feliz, prosperidad, el estado perfecto, el orden y lo imperturbable, reposa en el fondo de la desocupada piscina de la mansión de Alex Naím Saab Morán, el hombre fuerte del Gobierno de Venezuela, conocedor de los secretos de Nicolás Maduro, que recientemente recobró la libertad en los Estados Unidos por decisión del propio presidente Joe Biden.

El 'Ojo de Ra' ‘mira’ hacia la entrada de la casa, como si se tratara de una especie de protección frente a las malas energías. Aparentemente, eso quiso repeler Saab, barranquillero de origen libanés, con la ubicación de la figura egipcia en dirección a la puerta principal de la vivienda.

El espacio que fue confiscado por la Fiscalía años atrás y en la actualidad permanece desocupado, destruyéndose por la humedad y el abandono, pese a la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, está localizado en la carrera 59 No. 84-78, en el norte de Barranquilla.

Este viernes 29 de diciembre EL HERALDO hizo un recorrido por este inmueble de 3.740 metros cuadrados, en compañía del gerente de la Regional Norte de la entidad del Gobierno colombiano, Jorge Moncaleano, quien desmintió algunas versiones sobre un supuesto retorno del espacio al propio Saab.

'Ese es un tema sobre el cual la SAE, en general, no toma decisiones. La SAE no tiene injerencia sobre si hay que entregarle un predio a un procesado o a alguien más. Por ese tipo de situaciones tendría que provenir de una orden de la Fiscalía o una decisión judicial. En principio no tenemos la expectativa de que eso pase, no hemos sido comunicados de ninguna decisión judicial en ese sentido', respondió Moncaleano sobre la supuesta devolución de la mansión a su antiguo dueño.

El abundante mármol de las escaleras y los espacios de la sala, los elementos de los baños y cocinas, siguen intactos, aún con brillo. Pero otras zonas como habitaciones, clósets, salas de cines y la monumental cancha de tenis en polvo de ladrillo, ubicada sobre el techo de la casa, ya empiezan a mostrar deterioro por la falta de mantenimiento, el sol y la humedad.

'En esta casa, en especial, lo que se quiere es buscar que se puedan obtener ofertas de compra, de arriendo, o de alguna entidad pública u otra que pueda estar interesada en su uso. Actualmente creo que tiene una renta estimada, si no estoy mal, por 48 millones de pesos mensuales. Aparte, el arrendatario tendría que hacerse cargo del mantenimiento, servicios, y todos los demás gastos normales del uso de una casa', expresó el funcionario.

En julio de 2020, cuando la Fiscalía General de la Nación ofició sobre la ocupación del bien inmueble con fines de extinción de dominio este fue avaluado preliminarmente en $28 mil millones.

No obstante, en abril de 2022, la SAE la puso en venta, en un proceso con la Central de Inversiones SA, Cisa, por un valor que superaba los 10.000 millones de pesos.

En su momento se habló que la casa de tres niveles estaba edificada sobre dos lotes de terreno, 'presenta un uso habitacional y actualmente se encuentra desocupada. Cuenta con campo de tenis en polvo de ladrillo y dos piscinas', según información de Cisa.

Pero ahora, según lo expuesto por el funcionario Moncaleano, debería hacerse un nuevo avalúo. 'Entiendo que cuando se recibió se le había hecho un avalúo, en este caso se recibió en el año 2020, y entiendo que ese avalúo estaba por cerca de 12.500 millones de pesos. Sin embargo, ese avalúo ya está vencido, entonces lo que tenemos que hacer es volverlo a actualizar, analizar las condiciones de mercado, posibles ofertas que se puedan recibir, y con eso se determina nuevamente el valor que podría tener la casa'.

Para el funcionario un inmueble como ese, construido con los más altos estándares y elementos de calidad, 'con un montón de amenidades que regularmente no encuentras en un inmueble de este tipo', le haría muy bien ser administrado por una cadena hotelera o por el SENA, donde sería el espacio perfecto para que aprendices de la entidad, estudiantes de cocina y hotelería y turismo, entre otros programas, se formen técnicamente.

Mientras, de acuerdo con el jefe de la SAE, la casa se seguirá custodiando y limpiando mientras aparece alguien que quiera alquilarla o comprarla.

