La Policía del Atlántico dio a conocer la captura de un hombre por el delito de extorsión, en el municipio de Baranoa. El hombre le exigía a su víctima el pago de $20 mil pesos para no publicar fotos íntimas de la víctima.

Según las autoridades, se trata de una adolescente de 14 años.

Este delito virtual es conocido como ‘sexting’ que es la acción de enviar desnudos a través de mensajes o redes sociales.

