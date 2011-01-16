17%20capturados%20en%20Sucre2.jpg

Incautan material de comunicaciones en la cárcel de Cúcuta

Cerca de mil efectivos de la Policía y el Inpec ingresaron ayer en un operativo sorpresa a los dos bloques de la Cárcel Modelo de Cúcuta. El registro se realizó tras las denuncias hechas por comerciantes que dicen que los están extorsionando. Las autoridades incautaron gran material de drogas alucinógenas y equipos de comunicación que serán investigados para esclarecer las denuncias de extorsión.

Asesinan a vendedor de autos en el barrio Barlovento

Como Richard Carrasquilla Sánchez, de 31 años, fue identificado el hombre que fue asesinado de tres balazos por un sicario en Barlovento. Carrasquilla recibió un balazo en el tórax, uno en el brazo y otro en el rostro. Se conoció que Richard Carrasquilla llegó al barrio Barlovento, el jueves a las 8 de la noche, para cerrar la venta de un automóvil con un cliente.

Balean a vigilante nocturno en El Centro

Pedro Hernández Castro cree que quien intentó acabar con su vida lo conoce, porque lo atacó por la espalda. 'Eso significa que no quería que le viera la cara, porque seguramente lo reconocería', aseguró ayer, mientras permanecía en la sala de Urgencias del Hospital General. Hernández, de 36 años, se refiere al atentado del que fue víctima el viernes, promediando las 8:30 de la noche, cuando ejercía la labor a la que se dedica hace más de diez años: vigilancia nocturna en El Centro de Barranquilla. El hombre fue baleado en la carrera 41 con calle 30. El proyectil le ingresó por la parte izquierda de su cabeza y salió por el lado izquierdo de su cuello, pero milagrosamente sobrevivió. Fue sometido a una cirugía para determinar las lesiones.

Matan a hombre en el barrio Recreo: indagan si fue por robarlo

Como Osvaldo Licona Medina, de 49 años, fue identificado el hombre que ayer, a las 8:20 de la mañana, recibió un disparo en su abdomen. Desconocidos lo interceptaron en la carrera 38 con calle 63C, barrio Recreo. De allí fue llevado a la Clínica La Merced, pero su deceso fue inminente. La Policía investiga si fue un ataque de sicarios o a la víctima le propinaron el balazo por no dejarse atracar.