Cuatro personas que transportaban munición de largo alcance en zona rural del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, fueron capturadas por personal de la Policía durante acciones operativas de prevención de delitos.

Leer más: Fuerte vendaval dejó afectaciones en Bosconia

El procedimiento se adelantó mediante labores de patrullaje, cuando los uniformados interceptaron un vehículo que se movilizaba de manera sospechosa por el sector.

Durante el registro del automotor, fueron hallados en su interior dos costales que contenían un total de 2.218 cartuchos calibre 7.62, los cuales presuntamente iban a ser suministrados a un grupo armado organizado al margen de la ley.

No olvide leer: El 91 % de establecimientos educativos oficiales de Córdoba retornaron a clases

En el lugar fueron capturadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, y se realizó el restablecimiento de derechos de un menor de edad que se encontraba en compañía de los adultos. Así mismo, se procedió a la incautación del material bélico y del vehículo utilizado para su transporte.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de San Juan del Cesar, donde deberán responder por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones.

Le puede interesar: El plan de reactivación de Montería vinculará laboralmente a los damnificados

Este resultado ratifica el compromiso permanente de la Policía Nacional con la defensa de la vida y la seguridad de los guajiros, reafirmando que cada acción oportuna es clave para prevenir hechos que ponen en riesgo la tranquilidad y el bienestar de la comunidad.