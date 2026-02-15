A diferencia del Gavilán Mayor de la composición de Hernando Marín y que popularizaron desde el año 1.978 Diomedes Díaz y Colacho Mendoza en el álbum Dos Grandes, donde indican que el animal es “buen amigo”, uno que apareció en el barrio Venecia, en Sincelejo, es lo contrario.

Los vecinos del exclusivo sector de la capital sucreña denunciaron ante EL HERALDO que están temerosos, incluso, de sentarse en las terrazas y los balcones de sus casas, porque el animal se les aparece y los ataca.

Cortesía

De la última semana ya se contabilizan cuatro agredidos, la más reciente fue Martha Cardona, a quien el gavilán la atacó en su rostro, concretamente en la frente, cerca de uno de sus ojos, cuando estaba en las afueras de su casa.

Otras dos mujeres, entre ellas Nadia Cadavid, fue atacada mientras paseaba su perro, y un hombre también fue lesionado. El señor se encontraba sobre el techo de una casa realizando trabajos cuando el animal lo atacó por la cabeza.

Cortesía

Varios habitantes de Venecia anunciaron que, de momento, suspenderán sus caminatas en las mañanas y sus reuniones en los parques, en las terrazas y balcones, hasta que el animal sea recuperado por la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), a la que le piden que actúe con celeridad.

