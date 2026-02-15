La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó este domingo en un comunicado que activó dos servicios internacionales de observación de la Tierra, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y apoyar la atención de la emergencia en el Caribe.

“Se trata de herramientas de última tecnología que permiten contar con información técnica, precisa y oportuna sobre la magnitud de las inundaciones”, indicó la entidad.

​Estos insumos, agrega el reporte, han permitido delimitar con alta precisión la mancha de inundación en la región Caribe, dónde con corte a 9 de febrero, se evidenció una afectación total del orden de 236.442 hectáreas, y en el departamento de Córdoba, el más golpeado por las inundaciones, se identificó una afectación aproximada de 113.641 hectáreas.

Ungrd/Cortesía

Ungrd/Cortesía

“Desde el 7 de febrero se activó de manera exitosa el mecanismo International Charter: Space and Major Disasters. A la fecha, este servicio ha entregado 152 productos satelitales, entre imágenes ópticas y de radar, con resoluciones que oscilan entre 50 centímetros y 100 metros”, se lee en el informe.

Además, se activó el servicio de mapeo de emergencias: Copernicus, orientado a respaldar la evaluación de daños y fortalecer la respuesta en territorio. “Gracias a esta gestión, se han comenzado a publicar mapas temáticos que aportan información clave para las labores operativas y técnicas”, afirmó la Unidad.

Ungrd/Cortesía

Esta información generada permite identificar con mayor exactitud las áreas afectadas, estimar impactos y orientar de manera más eficiente la atención a las comunidades.