Un nuevo hecho violento cobró la vida de una persona de sexo masculino en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Yonis Vidal, quien era conocido cariñosamente como ‘El Churro’.

Leer más: Petro anunció que el precio de la gasolina bajará porque “se pagó la deuda del FEPC”

El atentado se registró en la noche de este miércoles, en jurisdicción del barrio Lleras, en el perímetro urbano del municipio de Barrancas.

Según la información preliminar, el mencionado se disponía a ingresar a la casa de su hermana, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, se le acercó y le propinó varios impactos de arma de fuego, para luego huir con rumbo desconocido.

Por su parte, los familiares del baleado lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Pilar, donde fue estabilizado por el personal médico en turno, pero debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de San Juan del Cesar; sin embargo, falleció durante el trayecto.

Ver también: Minhacienda y DNP admiten que disminución en recursos para los municipios es por bajo recaudo

Se conoció que en el municipio hay consternación, debido a que ‘El Churro’ era un joven de buenas costumbres y recientemente había llegado de un viaje del corregimiento de Tamalameque, Cesar.

Finalmente, la Policía del Departamento reveló que los móviles del homicidio son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y Sipol.