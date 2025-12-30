En las últimas horas fue reportado un intercambio de disparos durante un frustrado hurto a un vehículo transportador de valores que dejó como resultado a un hombre abatido en la vía Riohacha- Santa Marta.

Las primeras informaciones indican que un vehículo adscrito a la empresa Prosegur fue interceptado por sujetos que intentaron apoderarse del dinero transportado mediante la amenaza de armas de fuego.

El caso se registró en el tramo que comunica a la capital de La Guajira con el corregimiento de Camarones.

Al respecto, EL HERALDO logró conocer que funcionarios del Inpec que pasaban por el lugar en el momento que se cometía la acción criminal, se enfrentaron contra los ‘bandidos’ y lograron dar de baja a unos de ellos. Además que éstos no lograron llevarse nada de lo que pretendían.

Por otro lado, las autoridades no han revelado la identidad del abatido ni mayores detalles de lo sucedido.

Al lugar arribó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar la inspección al cadáver. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol están recopilando información que permita dar con la captura de los demás involucrados.