Una profunda tristeza rodea al rapero estadounidense Snoop Dogg luego de que se conociera la perdida de una de sus nietas.

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la salida de su hermana

Shakira celebra sus 49 años con más vigencia que nunca

Comentario racista de Johanna Fadul a ‘Campanita’ generó rechazo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y en las redes sociales

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de su nieta, una bebé de apenas 10 meses. El artista, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., ha construido una carrera sólida durante más de tres décadas, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del hip-hop.

X @mymixtapez Snoop Dogg perdió a su nieta de 10 meses

La noticia fue dada a conocer por su hija menor, Cori Broadus, quien decidió compartir su dolor con sus seguidores a través de una publicación en redes sociales. “Lunes: perdí al amor de mi vida”, acompañando sus palabras con una imagen que rápidamente se viralizó.

La pequeña, llamada Codi, era la primera hija de Cori y había llegado al mundo en medio de complicaciones médicas. Su nacimiento se produjo de forma prematura, tras un embarazo de alto riesgo, por lo que desde sus primeros días requirió atención especializada. Durante meses, la familia mantuvo la esperanza de una recuperación favorable y compartió algunos avances con el público.

Recientemente, la bebé había sido dada de alta y había regresado a casa, lo que representó un alivio para sus seres queridos. Sin embargo, días después ocurrió su fallecimiento. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas, ya que la familia decidió manejar la información con total discreción.

Asimismo, Cori desde joven ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que ha marcado distintos aspectos de su vida. A través de sus plataformas, ha buscado crear conciencia y brindar apoyo a otras personas que enfrentan esta condición.

Aunque Snoop Dogg no se ha pronunciado públicamente, fuentes cercanas aseguran que el artista atraviesa un profundo proceso de duelo junto a su familia. Mientras tanto, fanáticos, colegas y figuras del espectáculo continúan enviando mensajes de solidaridad y respeto.