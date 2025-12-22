Hablar de Alfredo Gutiérrez es hablar de tradición de la música colombiana. Con más de seis décadas de trayectoria, el acordeonero sucreño continúa vigente a sus 82 años.

Reconocido como el único músico que ha obtenido en tres ocasiones el título de Rey Vallenato, Gutiérrez mantiene a su edad una agenda activa de conciertos en escenarios nacionales e internacionales.

En una reciente entrevista con Los informantes, el hijo de un juglar habló de su vida. Nacido en 1943 en las Sabanas de Beltrán, Alfredo creció en un entorno donde la música hacía parte de la vida cotidiana. Desde temprana edad tuvo contacto directo con el acordeón y desarrolló una habilidad poco común, aprendiendo de manera empírica y observando a los músicos tradicionales de su entorno.

Los informantes Alfredo Gutiérrez cuando estaba pequeño

Antes de llegar a la adultez, Alfredo ya había recorrido varios países gracias a proyectos musicales infantiles que le permitieron presentarse en escenarios fuera de Colombia. Tras la muerte de su padre, atravesó un periodo de silencio artístico.

Asimismo, Alfredo Gutiérrez decidió reinterpretar el vallenato. Incorporó instrumentos poco comunes en el género, elevó la puesta en escena y apostó por arreglos que conectaran con públicos urbanos y jóvenes.

Los Informantes Alfredo Gutiérrez cuando estaba joven

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió cuando decidió tocar el acordeón con los pies durante una presentación en el Carnaval de Barranquilla. Hasta el sol de hoy es un episodio que lo identifica. Actualmente vive en Barranquilla y sigue montándose en los escenarios.

“A mí nunca me gustó que me robaran el show y veo como una alfombra debajo de la mesa donde tenían la amplificación y la pongo en el piso y me quito los zapatos y me engancho el acordeón y ahí nació ese show”, dijo.