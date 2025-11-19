James Rodríguez volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Selección Colombia durante el partido amistoso contra Nueva Zelanda, disputado el pasado sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Su presencia no solo suma desde lo deportivo y su rol como capitán, sino que también es fundamental desde el plano comercial porque en cada partido de preparación suele estar estipulado que figuras como él y Luis Díaz deben estar presentes para cumplir compromisos con patrocinadores y afición.

James se besa con su novia Luisa Duque

El ‘10’ fue ovacionado antes, durante y después del encuentro, que terminó 2-1 a favor del equipo de Néstor Lorenzo. Al finalizar el compromiso, James se dirigió a una de las zonas VIP del estadio, donde decenas de fanáticos lo esperaban para saludarlo y fotografiarlo.

En ese preciso instante quedó registrado un momento que rápidamente se volvió viral, como el el romántico encuentro entre James Rodríguez y su novia, Luisa Duque, quien asistió al partido junto a algunos familiares y amigos.

El futbolista se acercó a saludarla, se abrazaron con emoción y compartieron un tierno beso mientras ella lo felicitaba por el triunfo. La escena llamó la atención de los seguidores porque la pareja ha mantenido una relación muy privada, lejos de cámaras y medios.