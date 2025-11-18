Diego Gómez, más conocido como ‘Pichingo’, es el nuevo eliminado de MasterChef. En medio de un duro reto de salvación, el trovador no logró cumplir con las exigencias y debió colgar su delantal y despedirse de sus compañeros.

Durante el capítulo de este lunes 18 de noviembre, los concursantes debían realizar un plato dulce y uno salado con los que convencieran a los jueces y asegurar su paso al top 5.

En el reto, Michelle pasó por un momento de crisis al sentir que no alcanzaría el tiempo debido a una molestia en un dedo. Los jurados ayudaron a cada participante en sus estaciones, permitiéndoles terminar el reto de la mejor manera.

La degustación

La primera en pasar fue Valentina con “Paseo Taguado”. La única recomendación que recibió por parte del jurado fue la necesidad de agregar un acompañamiento a su plato. Le siguió Carolina con “Un camino de felicidad”, el plato en general, tanto en su versión salada como dulce, se consideró algo incompleto y se le aconsejó mejorar la presentación.

camilo leal /Cortesía

Michelle impresionó con “Antes del Amanecer”, donde sus platos fueron calificados como sensacionales, muy bien emplatados y deliciosos.

Por su parte, Violeta presentó “Pasaporte a la Semifinal”, un encocado de conchas, donde se le sugirió aprender a limpiar mejor los mejillones, mientras que su postre gustó a los jurados.

Finalmente, ‘Pichingo’ puso en la mesa su preparación llamada “La Hazaña”, una lasaña que resultó un tanto plana y unas repollas cuyo interior se encontraba algo vacío.

Tras la deliberación del jurado, se anunció a las primeras semifinalistas serían Valentina, Carolina y Michelle. Por último, decidieron que el antioqueño debía abandonar la competencia.

En medio de la despedida con sus compañeros, Pichingo se mostró emocionado y agradecido con los jurados y con Claudia Bahamón, tanto así que a Jorge Rausch le dejó su Ukelele como regalo por la amistad que crearon.

camilo leal /Cortesía

Ahora el Top 5 de la competencia está conformado por Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, quienes disputarán las semifinales fuera de la cocina más famosa del mundo.