La salud de la actriz Daniela Tapia y finalista de Masterchef Celebrity 2023, generó preocupación en las últimas horas luego de que fuera hospitalizada de urgencias.

La noticia se conoció a traes de sus propias redes sociales, donde la actriz de 38 años compartió una foto desde una habitación clínica, recibiendo oxígeno y conectada a equipos médicos.

En el mensaje que acompañó la publicación, Tapia buscó tranquilizar a sus seguidores, “hola a todos. Estoy muy bien gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante!!! Cuando sea el momento les cuento todo, esta historia debe ser contada“.

Foto y mensaje que compartió Daniela en su red social Instagram.

Asimismo, el mensaje generó alivio entre quienes siguen de cerca su carrera, pues la actriz aseguró que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Daniela ha recibido comentarios y mensajes privados y numerosas muestras de apoyo, flores y palabras de solidaridad de parte de amigos, colegas y seguidores. Además, agradeció la atención recibida tanto de los médicos como de sus seres queridos.

Daniela ha recibido muestras de apoyo como flores y palabras de solidaridad de parte de amigos, colegas y seguidores.

Tapia reiteró su agradecimiento y señaló que cuando lo considere oportuno, dará a conocer los detalles sobre las circunstancias que la llevaron a ser hospitalizada.

No es la primera vez que sus seguidores expresan preocupación por su bienestar. En 2023, la actriz relató que se encontraba en Tel Aviv durante ataques aéreos en el conflicto entre Israel y Palestina, lo que la obligó a resguardarse en un bunker.

Recordada por su participación en producciones como ‘Loquito por ti’, Daniela Tapia alcanzó gran reconocimiento tras convertirse en finalista de Masterchef Celebrity 2023, donde conquistó a la audiencia con su carisma y talento.