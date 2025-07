El cantante de música popular Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, mejor conocido como Jessi Uribe habló recientemente los rumores que han rodeado su vida personal, especialmente los relacionados con su separación de Sandra Barrios y el inicio de su relación con Paola Jara.

En entrevista con La sala de Laura Acuña, el artista decidió responder ante las críticas y especulaciones en redes sociales.

Uno de los principales puntos de la conversación fue la defensa pública que hizo de su actual esposa, Paola Jara, quien ha sido señalada en múltiples ocasiones como la causante de su ruptura matrimonial.

Según Uribe, esas acusaciones son infundadas. “Ella no tuvo la culpa”, afirmó, asegurando que su relación anterior ya estaba finalizada cuando comenzó a salir con la cantante antioqueña.

También expresó que, aunque está acostumbrado a las críticas, le afecta que los ataques recaigan con más dureza sobre Paola.

¿Cómo se conocieron Jessi Uribe y Paola Jara?

Jessi y Paola se conocieron trabajando en la música. Una vez confirmada su relación, comenzaron a circular en redes sociales frases y contenidos ofensivos, muchos de ellos dirigidos a Jara.

Según el cantante, aunque el tiempo ha reducido la intensidad del escándalo, los comentarios negativos continúan, especialmente hacia su pareja. “Las críticas hacia ella han sido más duras que hacia mí, y eso me duele”.

Después de dos años de matrimonio, recientemente anunciaron que están esperando una hija, tras haber atravesado un proceso difícil para lograrlo. “Dios nos sorprendió”, compartieron en sus redes sociales.

Jessi afirmó que mensualmente destina $30 millones para la manutención de sus hijos con Sandra, y que su prioridad sigue siendo brindarles atención y presencia. “No es solo lo económico. Es el tiempo de calidad lo que más importa”.

“A mí no me importa que me digan lo que me digan, entonces no me duele. Que si abandoné a mis hijos, que si me fui… yo no los abandoné, tengo cuatro hijos, sigo bien por ellos, los amo con mi vida”, dijo.

Durante la entrevista, también habló de los celos e inseguridades que enfrentó al inicio de la relación con Paola. Admitió haber tenido actitudes controladoras y sentir que no estaba “al nivel” de su pareja, pero explicó que el diálogo fue clave para superar esas dificultades y fortalecer la relación.

“Revisaba el celular, me molestaban los emojis que enviaba, todo me hacía ruido”, contó. Actualmente, Paola mantiene una buena relación con los hijos del cantante, y ambos han mostrado en redes sociales una convivencia familiar estable.