La actriz Luly Bossa es la cuarta eliminada del programa ‘MasterChef Celebrity’. En medio de un duro reto de eliminación, la barranquillera no logró convencer al jurado con su preparación, nombrado “Para ti Yeshua”, por lo que se convirtió en la tercera concursante en colgar su delantal.

En esta oportunidad, cinco participantes se enfrentaban en la cocina para ganarse un cupo en el balcón y salvarse de la eliminación. Valentina, Michelle, Jorge, Andrea y Luly, tenían 60 minutos para conquistar a los jurados en una preparación libre.

Por ello, los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, les sugirieron irse por recetas con las que se sintieran seguros que les la continuidad en el reality.

camilo leal /RCN Televisión

Durante su preparación, la actriz se dejó llevar por la presión y los nervios del programa, lo que la llevaron a ejecutar su receta con más errores que el resto de sus compañeros.

Al presentar su platillo a los jurados, estos señalaron las diferentes fallas en la ejecución que tuvo la artista y le costaron su puesto en el reality. Tras esto, le dieron un mensaje de despedida en el que resaltaron su fortaleza y lucha.

“Es un juego y hay que vivirlo como tal, aunque aquí se cocinan las emociones al igual que uno está cocinando los platos, digamos. Yo lo vi venir cuando veo que metí el salmón con la cama del limón.”, dijo la actriz.

“Me llevo los recuerdos de haber conocido todos estos 22 maravillosos compañeros, me llevo momentos súper estresantes como este, dolorosos físicamente. Un aplauso para el show porque es muy chévere, es muy interesante y si alguien quiere salir de la zona de confort, vénganse para acá”, comentó.

camilo leal /RCN Televisión

Las emotivas palabras de Claudia Bahamón

Tras anunciarse la salida de la barranquillera, la presentadora Claudia Bahamón decidió reaccionar a través de redes sociales y envío un emotivo mensaje.

“Me puedes pelear toda la vida que igual te voy a amar siempre aunque me digas ‘ajá pero tú porqué me quieres?’ – Porque se me da la gana! Te quiero y admiro mujer maravillosa!!! ‘P’lante es p’alla. P’atrás ni p’cogé impulso’ - @lulybossa1 y Angelo!”, escribió Claudia desde su cuenta de Instagram.

La publicación estuvo acompañada de tres fotografías en las que se aparecen juntos la huilense y la barranquillera.

Luego de la publicación, Luly agradeció la muestra de cariño y expresó: “Gracias Clau. Sí, te amo pela.”