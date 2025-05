El pasado 21 de mayo de 2015 se cumplió un año de la muerte de Omar Geles, quien dejó este mundo a los 57 años, tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba un partido de tenis en el Club Country de Valledupar.

Por esta conmemoración, la viuda del cantante, Maren García, compartió un video a través de cuenta en Instagram, con una carta mensaje que le compartió Geles meses antes de morir.

“Quiero que leas esta carta sin predisposición porque lo hago con respeto y mucho amor por dos razones. La primera es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero siendo felices los dos. La segunda, es por si acaso no podemos lograrlo, al menos te pueda servir para ser feliz el resto de tu vida con quien estés, eso quiero para ti”, decía el escrito que mostró en una grabación de pantalla.

Asimismo, el cantante le escribió que si Maren era feliz, sus hijos también lo iban a ser. “Lo más hermoso que Dios no puede regalar es tener la convicción de que todo lo que nos pasa es para bien”. Publicó fotos junto al cantante recordando momentos muy especiales y recordó cómo se desesperaba cuando no lo veía.

“Me desesperaba cuando tus giras eran largas y, para no sufrir, simplemente te decía: Llévame contigo, no puedo estar sin ti. Hoy ya no puedo decir eso”, dijo García.

García indicó que: “Amor, nos faltaron muchos sueños por cumplir. En esa carta que escribiste con tanto amor, soñabas con pasar el resto de tu vida a mi lado. Solo Dios sabe por qué pasó esto”.

“Te prometo que cuidaré de tus hijos. Prometo luchar para que sean niños felices, que crezcan con Jesús en el corazón, como tú siempre nos enseñaste. Y que te recuerden, como sé que lo harán, porque eres inolvidable”, finalizó.