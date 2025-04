El reconocido actor colombiano Kepa Amuchástegui, recordado por su participación en icónicas producciones como Betty, la fea y Los pecados de Inés de Hinojosa, reapareció en redes sociales tras siete meses de ausencia para compartir una difícil noticia.

Amuchástegui reveló que fue diagnosticado con cáncer de vejiga. En un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, el artista de 83 años explicó que su alejamiento se debió a problemas de salud.

Detalló que comenzó a experimentar sangrado en la orina, lo que motivó estudios médicos que concluyeron en el hallazgo de un tumor en la vejiga. La primera intervención quirúrgica, realizada el 28 de diciembre de 2024, logró retirar el tumor.

“Desde luego, no voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años. Les cuento, yo venía sangrando por la orina desde ya hacía algún tiempo cuando me llamó un nefrólogo, el encargado de los riñones para ponerme una cita”, indicó inicialmente.

Sin embargo, una biopsia posterior reveló que el cáncer era maligno y había invadido la pared vesical, obstruyendo además el conducto que comunica el riñón con la vejiga.

“Me dijo que revisando los exámenes míos que aparecían en mi página de la EPS había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga”, contó.

Ante esta situación, el actor tuvo que someterse a una nefrostomía, un procedimiento en el que se instala un catéter para drenar la orina directamente desde el riñón hacia una bolsa externa, lo que ha afectado de manera significativa su calidad de vida.

Amuchástegui explicó que las opciones convencionales de tratamiento como la cirugía radical, quimioterapia y radioterapia, fueron descartadas por su condición física y la limitada función de su único riñón.

Actualmente, ha optado por la inmunoterapia, un tratamiento menos invasivo que busca detener el avance del tumor, aunque no garantiza una cura.

A pesar de recibir la oferta de protagonizar El Padre en el Teatro Nacional, tuvo que rechazarla por su estado de salud. “Prefería morir sobre un escenario que en una cama cualquiera, pero después de las cirugías quedé muy débil”, afirmó.

Consciente de que no podrá volver a actuar, dirigir o escribir, ni generar ingresos, el actor pidió apoyo económico a sus seguidores: “Acudo a quienes me han seguido durante todo este tiempo y a los que buenamente quieran colaborar con su ayuda”.

“Tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda”, añadió.

¿Cómo puede ayudar al actor Kepa Amustachegui?

El actor Kepa Amuchástegui ha puesto varias formas en que lo puede ayudar como:

Membresías en su canal de YouTube, donde ofrece más de 600 videos que incluyen novelas, anécdotas, poesía, cuentos, cine y canciones. Pueden escoger el aporte mensual que prefieran, desde 3 mil pesos colombianos.

Suscripciones en su página de Patreon (patreon.com/kepaamuchastegui) donde pueden realizar aportes desde 3, 10 o 25 dólares mensuales. (No concierne a los que ya son patrocinadores del actor).

Donaciones directas a su cuenta de Nequi para quienes prefieran un aporte local sin necesidad de tarjeta de crédito. Su número es 310 250 0799.