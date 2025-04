El cantante de música popular Jhonny Rivera reconocido por éxitos como ‘El intenso’, ‘Te extraño’, ‘Empecemos de cero’, ‘Alguien me gusta’ entre otros, volvió a ser tendencia en redes sociales tras referirse al caso de la generadora de contenido, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión, por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

Leer más: Los ocho errores que se suelen cometer a la hora de cocinar carne: ¿cómo hacerlo de forma correcta?

El artista de 51 años, oriundo de Pereira, Risaralda, dio a conocer sus opiniones sobre lo sucedido con la ‘influencer’ Bogotana, quien paga su condena en la cárcel El Buen Pastor, y aseguró que “no merecía” la pena establecida por la justicia.

“Tuve la oportunidad de conocerla y, aunque no me gusta mucho hablar del tema, sí tengo mi punto de vista y es que la verdad siento que ella no merecía todo esto que le está pasando”, dijo durante la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, en diálogo con ‘Semana’.

De acuerdo con el cantante, Epa Colombia ha reparado su error a nivel económico y social con la generación de empleo.

Lea también: Reconocida actriz de telenovelas recordó abuso por parte de otro actor durante la grabación de una escena

“Ella ha generado empleo y, como cualquier persona que se equivoca, ha pedido perdón y ha tratado de resarcir ese error. Pienso que es un poco injusto, pero bueno esa la justicia”, manifestó.

Asimismo, aseguró que este mal momento que atraviesa la empresaria de keratinas tendrá un “final feliz”.

“Yo creo que esto va a tener un final feliz porque algo va a pasar positivo y cuando salga de la cárcel la vamos a amar el doble”, puntualizó.

No olvide leer: George Lucas explica por qué Yoda habla de manera tan extraña

Noticias Caracol La creadora de contenido habló sobre lo sucedido en 2019, los actos vandálicos que la llevaron eventualmente a la cárcel.

Corte Suprema negó nueva tutela en que pedían libertad de Epa Colombia

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó este viernes una acción de tutela presentada por la defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, para quedar en libertad.

La influencer fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión, luego de destruir parte de una estación del Transmilenio en 2019. Los hechos se presentaron en Bogotá, en medio de una jornada de protestas.

Lea acá: Se conocen las primeras imágenes del matrimonio de Liss Pereira y Ricardo Quevedo

En ese sentido, el alto tribunal concluyó que ‘no se configuró una vulneración a los derechos fundamentales’ alegados por la defensa, tales como la libertad de expresión, el debido proceso y la legalidad penal.

Debido a este fallo, Epa Colombia deberá continuar en la cárcel El Buen Pastor, donde se encuentra recluida actualmente.

La Corte Suprema se refirió también al video difundido por redes sociales a más de cuatro millones de seguidores, en el que se aprecia el momento cuando la influencer destruye la estación del Transmilenio, y aseguró que Daneidy tuvo la capacidad de incitar a otros a cometer actos violentos que generaron zozobra y afectaron bienes públicos.

Sentencia de la Corte

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 63 meses y 15 días de prisión, asimismo la inhabilitación para ejercer como youtuber o influencer durante ese mismo periodo.

Lea también: Shakira tiene una nueva estatua de cera en museo de México: ¿Sí se parece a la barranquillera?

De igual manera, el alto tribunal negó la aplicación de beneficios como la suspensión condicional de la pena, o prisión domiciliaria, debido a la gravedad de la acción penal imputada.