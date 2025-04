La actriz Erika Glässer, recordada por su interpretación en ‘Padres e Hijos’, reveló una situación personal que la mantuvo vulnerable durante mucho tiempo.

Hija de Diomedes Díaz que nació en Venezuela contó cómo ahora lleva el apellido del ‘Cacique’

Ben Affleck reveló que dos de sus hijos trabajan y ganan el ‘salario mínimo’ porque “hay que ganarse la vida”

¿De dónde vienen los memes de ‘El genio malinterpretó mi deseo’?

Ahora, con su regreso a la pantalla grande con la película ‘En lo profundo’, que cuenta una historia de abuso, lo que ella vivió, pues señaló que fue víctima de abuso sexual cuando era joven.

“Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando estaba pequeña, por un profesor. Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje, pero sabía que no estaba bien”, dijo.

Además, la actriz confesó que por años no le contó ni a su madre ni a su hermana. Pero, ella se culpaba que eso ocurrió por ella, simplemente por ser mujer. En el año 2023, se enfrentó a esa herida de frente con su separación.

Su exesposo era más joven que ella, y por eso supo que buscaba jóvenes para protegerse, para no sentir vulnerabilidad. “Mi relación con los hombres mayores estaba completamente destruida. No quería que me abusaran, era mi lógica”.

Instagram laredcaracol Erika Glasser, protagonista de la película "En lo profundo".

Glässer tiene cuatro años viviendo en Estados Unidos y entiende que todo lo que tuvo que pasar era para poder sanar todo ese dolor que le causó el abuso, con este nuevo papel en la película.