Mediante la plataforma de TikTok, Sielva María Díaz contó cómo fue su proceso para llevar el apellido de su padre, el cantante de vallenato, Diomedes Díaz.

Para nadie es un secreto de las múltiples personas que señalaron ser hijos del ‘Cacique’, pues su fama y repercusión era muy grande. Sin embargo, cuando murió la familia Díaz decidió que toda persona que quería el apellido, debía hacerse una prueba de ADN.

Sielva María, quien nació en Venezuela, pero de madre colombiana, manifestó que ella siempre supo que Diomedes era su papá, y él nunca estuvo negado a darle su apellido, pero para poder comunicarse si era muy difícil.

Después, ella apareció para reclamar su apellido, pero tuvo que someterse a la prueba, que con mucho esfuerzo entre su familia materna reunieron para poder costearla.

“Había más de diez personas que decían ser hijos de Diomedes Díaz, pero en el momento de hacer la prueba de ADN, solo nos presentamos cuatro”, expresó Sielva María en su última publicación de TikTok, que acumula más de 517 mil ‘me gusta’.

Además, afirmó que sus 18 hermanos que en ese momento eran los sucesores reconocidos, ya la conocían, pues su papá la había presentado como “la hija venezolana”.

Ellos mismos le dijeron que tenía que conseguir un representante para que “la pudieran incluir en el proceso de sucesión”. Por su madre pudo obtener la nacionalidad y duró un año para poder poner sus papeles en orden.

“El costo de la prueba de ADN era de 300.000 pesos, y yo no tenía ni un bolívar. Me terminó de completar mi hermano Elder, porque si uno no se hacía la prueba, los otros no podían”, dijo la mujer que en ese momento tenía 23 años.

El día de la prueba fue la primera en llegar y le hicieron una cortada en el dedo. Luego, lo peor fue la espera porque manifestó que esperó tres meses para el resultado.

Estaba segura que era su padre, pero igual estaba muy nerviosa, porque su representante la llamó y dijo que uno de los cuatro que fueron ese día, salió negativo.

Su madre le contó que Diomedes le había pagado un tratamiento para poder salir embarazada. “Yo no podía tener hijos y yo nada más estuve con él”.

Pero, finalmente le dijeron que efectivamente era hija de Diomedes Díaz, junto a otros 20. “Ese fue el día más feliz de mi vida”.