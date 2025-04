La modelo y actriz Isabel Cristina Estrada anunció el pasado 26 de febrero que la cigüeña había tocado a la puerta y estaba esperando a su primer bebé. En su momento, expresó la emoción que sentía al convertirse en madre por primera vez.

Este 24 de abril, la antioqueña, de 45 años, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que se le puede ver con su bebé en brazos.

“GRACIAS. Esto es inexplicable pero trataré. Este ha sido el acto de Fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo que todo está y estará bien”, escribió en el post.

La también presentadora reveló que el nacimiento de su primogénito fue por parto natural, tal como lo soñó.

“Solo puedo agradecer esta conexión y que todo se haya dado como lo soñé, parto natural, y rápido. Se adelantó un poco, fue como tenía que ser, todo ha sido una bendición y estuvimos en las mejores manos”, contó.

Asimismo, explicó que el proceso fue doloroso; sin embargo, lo calificó como “gratificante”.

“Me dolió la vida eso sí, es un dolor que no se compara con nada. Y a la vez es lo más gratificante del mundo, al verlo a él llegar a este mundo sano y salvo”, expresó la actriz reconocida por participar en importantes producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Los Victorinos’, ‘La teacher de inglés’, ‘El Joe, la leyenda’, ‘La viuda negra 2’ y ‘La suegra’.

Tras dar a conocer la noticia, sus seguidores dejaron mensajes una serie de emotivos mensajes por la llegada del nuevo bebé.

“Imposible no llorar de emoción en este momento!!! Te quiero hermosa y les mando las bendiciones más bonitas!!! El amor más inmenso por siempre y para siempre”; “Todo el amor los acompañe”; “Felicitaciones Isa!! Te mereces toda esta felicidad y más.”; “Lo más hermoso que tiene la vida, poder tener a ese pedacito de cielo en brazos y olerle su cabecita. Felicidades papás”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la pareja de Isabel Cristina Estrada?

Estrada, que también fue conductora de ‘Go Ciclismo para todos de Win Sports’, volvió a casarse hace un par de años, pero ha preferido mantener la identidad de su esposo en privacidad.

Se conoció que su pareja es Juan David Aristizábal, un empresario que se desempeña como gerente de varias de las empresas de Rigoberto Urán.