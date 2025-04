El joven cantante de música urbana Blessd, reconocido por canciones como ‘Mírame’, ‘Yogurcito’ y ‘Medallo’, entre otras, expresó a través de redes sociales su molestia por los comentarios que hacen los internautas a partir de la versión que entregó la creadora de contenido Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre el romance que tuvieron hace varios años.

Lea: Daddy Yankee pidió cerrar las empresas que tiene con su exesposa, Mireddys González

Karina García le reveló hace unas semanas a su compañera La Toxi Costeña que había tenido un amorío con Blessd, de 25 años actualmente. Le dijo que la relación con el artista fue “intensa”, pero también estuvo llena de “altibajos” en los más de tres años que habían estado juntos.

Sin embargo, La Toxi Costeña le preguntó si en ese lapso del tiempo era que el reguetonero estaba con la influenciadora conocida como ‘La Suprema’ y la respuesta de García generó opiniones divididas en redes sociales.

También: Imitadora de Shakira anuncia gira por varios países inspirada en ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

“Él terminaba con ella y estaba conmigo. Yo me tragué demasiado de él y lo volvía a recibir porque estaba muy enamorada. Cuando uno está feliz dice muchas cosas y a mí también me decía ‘te amo’. Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio”, dijo.

Asimismo, indicó: “Yo sabía que él no era para mí, pero lo vivimos y fue una experiencia muy ‘chimba’. Ya después uno suelta y sigue adelante”. García nunca dijo el nombre como tal de Blessd, pero sí señalaron el techo del estudio que es de color azul, como el cabello del reguetonero.

Karina hablando de su relación con Blessd fue novia pero no moza xq la dejaba 1 día antes 🤣🤣🤣🤣

La Toxi no le cree es nadaaa#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/5gF19PMvRh — AM (@AyV333) April 1, 2025

A partir de estas declaraciones, Blessd comenzó a recibir fuertes críticas por supuestamente haberle sido infiel a ‘La Suprema’ con Karina García, por lo que él decidió pronunciarse rechazando la versión de esta última, aunque no aclaró si tuvieron o no la relación en tales términos.

Además: Él es Fernando Rojas, el hombre que da vida a Aurelio Cheveroni, jurado de ‘Yo me llamo mini’

“Ya están viendo que no todo lo que alguien dice en un programa es verdad, ya es hora de que me suelte y deje de estar hablando de mí!!!, hasta sueñan conmigo, hablan de mí todos los días y uno aquí tranquilo, un mundo de fantasías esa casa, que falta de respeto ya está llegando el momento de tomar cartas en el asunto, me he callado mucho, cómo seré de relevante que tienen que hablar de mí para tener interacción, sáquense mi nombre de sus bocas, ome”, escribió en su cuenta de X.