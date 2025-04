Ramón Ayala Rodríguez mejor conocido como Daddy Yankee luego de su abrupta ruptura con su pareja Mireddys González, pidió el pasado miércoles una moción ante el Tribunal de San Juan para disolver múltiples corporaciones compartidas con ella.

El cantante de reggaetón empezó su divorcio en diciembre de 2024, y desde ese momento quiso que todo fuera ordenado y legal.

Por eso, ahora los representantes legales del cantante indicaron que las diferencias son irreconciliables entre ambas partes, lo que impide continuar la relación en el negocio.

Todo esto pasó porque el artista al recuperar la administración de dos de sus empresas principales, El Cartel y Los Cangris, Daddy Yankee habría identificado serias deficiencias administrativas.

Mireddys González tiene el control de otras corporaciones como Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus activos, ingresos y operaciones, sin que Yankee tenga acceso.

Ahora, Yankee solicitó al tribunal la disolución de Green Wall Luxury, Crabby Cottage, Los Cangris y C & C Artistic Management, amparándose en la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, que permite a los socios solicitar la disolución cuando no hay acuerdo entre las partes.