Caracol Televisión celebró este 2025 los 10 años de temporadas del programa de entretenimiento ‘Yo me llamo’, que ha tenido un gran éxito.

En esta nueva emisión, la producción quiso implementar varios cambios para la competencia y darle más dinamismo, para que la audiencia pudiera disfrutar de un programa de lujo.

Todos los imitadores están compitiendo por el jugoso premio de 500 millones de pesos, pero no la tendrán fácil con el jurado integrado por Rey Ruiz, Amparo Grisales y César Escola.

Uno de esas incorporaciones al programa es la presencia de ‘Búfalo’, quien se encarga de poner “orden” en el show, y escolta a los participantes eliminados.

Emmanuel Mendoza, mejor conocido como ‘Búfalo’, se ha ido ganando el amor y odio de los colombianos. Algunos no les gusta su forma de ser por eso, no están de acuerdo con su participación.

Sin embargo, ya ha dado entrevistas en varios medios nacionales, en las cuales ha dado más detalles de su vida personal, fuera de cámaras.

¿Por qué Búfalo, de ‘Yo me llamo’ no tiene pareja?

Uno de los programas que estuvo presente ‘Búfalo’, de ‘Yo me llamo’, fue ‘The Suso’s show’, en el cual reveló varios detalles de su vida, entre ellos confirmando que actualmente no tiene pareja.

“No, hasta el momento, no. Todavía no, vea yo, he tenido un pensamiento en cuanto a eso, bueno, obviamente he tenido oportunidades como cualquier cosa persona normal. Yo pienso que para que no haya disolución hoy en día, en muchas de las parejas. Uno como hombre tiene primero construir una base de éxito. Si uno genera estabilidad en uno mismo, le puede brindar una estabilidad a una mujer”, dijo.

¿A qué se dedica Búfalo, de ‘Yo me llamo’?

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, nació en El Bagre, Antioquia, y mide 1,90 metros y pesa 190 kilogramos. También ha levantado 60 toneladas con su cuello en una pendiente.

Es destacado en la disciplina del “strongman”. Mendoza es considerado el hombre más fuerte de Colombia. Cuenta con un negocio de venta de tulas deportivas y demás accesorios.