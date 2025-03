Yader Romero, reconocido cantante vallenato, junto a su acordeonero Luis Campillo, confesaron que fueron víctimas de una retención durante una presentación privada. El hecho se presentó en Córdoba en diciembre del 2024.

Leer también: Video: mujer le raya el carro a su pareja al descubrir su infidelidad en un motel

En el programa La Red, el ex integrante del grupo Kvrass catalogó de angustiante lo que vivió junto a su compañero musical. La situación hizo que no pudieran llegar a tiempo a un concierto privado, al cual habían sido contratados por un empresario.

“Lo que no sabíamos es que la fiesta privada era en una casa de campo a media hora de Montería. Entonces el mánager me dijo ‘Yader, vete adelante, para que te vean y nosotros vamos detrás en el bus’”, dijo Yader.

Agregó por su parte Campillo: “Lo que no sabíamos es que en la finca había un puente y no pasaba el bus. En el trasbordo nos atrasó más de hora y media. Mandamos a Yader para que de pronto arreglara la espera. Ya eran más de las 4 de la mañana”.

El problema se presentó cuando Yader llegó a la discoteca del pueblo donde iba a ser la presentación: “Se me montan en la camioneta y me dicen ‘tienes que cumplirnos, no te imaginas el daño que acabas de hacer”.

Romero relató que les pidió disculpas, pero al parecer las personas, molestas no lo quisieron dejar ir: “De aquí no te vas”.

“Eso fue un minisecuestro. Porque duró dos horas allá. Nos llamaron desde allá y nos dijeron que Yader estaba retenido. Llegó un momento en que Yader no volvió a contestar”, añadió Campillo.

Yader también indicó que el empresario que los había contratado les estaba exigiendo que les devolvieran el anticipo más daños y prejuicio. “Y te tienes que bajar y pedir disculpas a los presentes”.

Importante: Aida Victoria Merlano narró cómo le contó a su pareja, Juan David Tejada, que estaba en embarazo

Los músicos contaron que luego de pedir disculpas al público e interpretar algunas canciones, llevaron a Yader al carro, pero de una forma más agresiva, mostrándole armas.

“¿Quiénes son? No sé. Fueron 20 millones en ese momento”, dijo Yader con respecto al dinero que tuvo que devolver su equipo para que lo liberaran.

Campillo aseguró que aprendieron la lección, y envió un mensaje a los músicos, para que cuando tengas dos o tres conciertos en una noche, saber administrar los tiempos.