‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ ya lleva varios meses al aire, pero sigue dando de qué hablar con momentos dignos de un drama de telenovela. En uno de los episodios más comentados recientemente, Laura González desató un torbellino de emociones al enfrentarse cara a cara con Karina García, en un choque que ha incendiado las redes sociales.

Los seguidores del programa no daban crédito a lo que veían. González, visiblemente determinada, ignoró por completo a García mientras se presentaba con el resto de sus compañeros, un gesto que encendió la chispa de la confrontación. La incomodidad se sintió en el ambiente y, como era de esperarse, no tardaron en volar las palabras punzantes.

“¿Por qué la indiferencia?”, preguntó Karina, sin rodeos. La respuesta de Laura fue aún más directa: la acusó de haber sido la causa de la ruptura de su relación amorosa pasada. Y aunque este tipo de enfrentamientos suelen ser comunes en el reality, lo que vino después superó las expectativas.

¿Qué pasó entre Laura y Karina en ‘La Casa de los Famosos’?

González, modelo de 29 años, había dejado claro incluso antes de ingresar a la casa que no tenía la menor intención de hacer amistad con Karina.

“Voy a ajustar una deuda pendiente. No se puede decir que eres un ser de luz cuando acabaste un matrimonio”, expresó en su conversación con ‘El Jefe’, figura enigmática que supervisa el programa. Sus palabras, cargadas de resentimiento, presagiaban el huracán que estaba por desatarse.

La discusión subió de tono rápidamente. García, sin perder la compostura, intentó defenderse argumentando que su relación con el ex de Laura no era más que una amistad de años. Pero la modelo no se dejó convencer.

“Mi vida, para que tú me causes inseguridad tienes que ser, al menos, un poquito más alta que yo. ¡Eres una mentirosa que nada que ver!”, lanzó González, con ironía.

En redes sociales, los seguidores del programa tomaron bandos. Mientras algunos apoyan a Laura y la consideran valiente por enfrentar la situación, otros creen que está llevando una rencilla personal demasiado lejos.

“Si su relación terminó, debería superarlo y seguir adelante”, opinó un usuario en X. “Karina se ve tranquila, pero Laura entró con ganas de pelear”, comentó otro.

Lo cierto es que, más allá del drama personal, este enfrentamiento ha puesto los reflectores sobre las dos participantes y ha agregado aún más tensión a la dinámica del reality. Con este conflicto latente, queda claro que la convivencia en la casa sigue ofreciendo momentos de alto voltaje.

¿Será este el comienzo de una guerra sin tregua o habrá espacio para la reconciliación?