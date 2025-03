El reconocido periodista Diego Guauque ha conmocionado con su historia a todo el país. El comunicador fue diagnosticado a comienzos del 2023 con un cáncer llamado “leiomiosarcoma”, del cual logró recuperarse después de pasar una dura prueba.

Recientemente Guauque reveló un emotivo momento en medio de sus controles médicos, y dio un mensaje reflexivo sobre la salud y el gran valor que esta representa para la vida.

“Estaba aún en bata y en el vestier me saludó una paciente bonita, joven, costeña; se presentó como María Teresa. Me dijo: ‘Diego, bacano lo que haces’, pero cuando me lo dijo, se le empezaron a escurrir sus lagrimitas. Evidentemente, entendí que estaba pasando por una dificultad médica tremenda. Y me decía: ‘Diego uno da por sentado que tiene la salud, pero solamente la valora cuando la pierde’”, contó el periodista en sus redes sociales.

Añadió en su relato, que no se atrevió a preguntarle a aquella joven sobre la enfermedad que padecía o cual era su diagnóstico, sin embargo le dio palabras de aliento y le deseó que se recuperara.

A medida que la conversación entre ambos iba avanzando, la mujer le confesó al periodista que era cardióloga y que “no lo valoraba hasta ahora que estaba enfrentando eso”, dijo entre lágrimas la paciente.

Diego recordó ese episodio a manera de reflexión, y repitió en varias ocasiones, desde su vehículo, que la salud es lo más valioso que puede poseer un ser humano.

En el video, Diego le envió un mensaje de solidaridad y de apoyo a esta joven que se encontró en el vestier de la clínica: “Espero, María Teresa, que tus exámenes salgan bien y que pronto esa salud comience nuevamente a salir a flote”.

Finalmente, el comunicador enfatizó que: “La salud es lo más importante, lo dice Diego y lo dice María Teresa”, dijo el periodista en el mensaje a sus seguidores, a través de su cuenta de TikTok.