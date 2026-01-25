Una escena cotidiana terminó convertida en fenómeno viral. Una mujer en Brasil sacó su sillón a la calle para lavarlo y dejarlo secar al sol, sin imaginar que horas después el camión de basura lo recogería por error. El hecho, captado por cámaras de seguridad, se difundió rápidamente en redes sociales y desató una ola de reacciones.

El episodio ocurrió el pasado miércoles 21 de enero y fue grabado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda del sector.

En las imágenes se observa a la mujer sacando su sillón a la banqueta a media mañana, con la intención de limpiarlo y aprovechar el sol para que se secara por completo.

El registro muestra cómo, con calma, la propietaria del mueble lo lava con agua y jabón, asegurándose de limpiar varias zonas del sillón antes de dejarlo apoyado frente a su casa. La escena no parece fuera de lo común y no hay señales que indiquen que el objeto vaya a ser desechado.

Sin embargo, alrededor del mediodía, el camión de recolección de basura pasó por la calle. Al ver el sillón ubicado en la vía pública, los recolectores asumieron que se trataba de un mueble abandonado y procedieron a cargarlo junto con otros residuos voluminosos.

En el video se aprecia el momento exacto en el que el sillón es subido al camión, sin que nadie intervenga para aclarar que no se trataba de basura. La grabación termina poco después, sin mostrar la reacción de la mujer al notar que su mueble ya no estaba donde lo había dejado secando.

🚨 AHORA ‼️ BRASIL 🇧🇷 | Una señora sacó a lavar su sofá, pero al dejarlo secar al sol los recolectores de basura pensaron que la había botado y se lo llevaron.



pic.twitter.com/t3hUUwdd5u — XAlertNow (@xalertnow) January 22, 2026

Reacciones en redes sociales

Tras su difusión, el video del sillón rápidamente se volvió viral en plataformas como X, TikTok e Instagram. Miles de usuarios compartieron el clip, comentando el insólito desenlace de una tarea doméstica común.

Las reacciones oscilaron entre el humor y la sorpresa. Muchos internautas hablaron sobre lo desafortunado del error, mientras otros señalaron que situaciones similares pueden ocurrir cuando objetos voluminosos se dejan en espacios públicos sin ninguna señal que indique que no son desechos.

¿La mujer se quedó sin sillón?

Días después de que el video se difundiera ampliamente en redes sociales, se conoció que la empresa encargada del servicio de recolección de residuos tomó conocimiento del caso. Tras identificar a la mujer afectada, la compañía decidió compensarla por el error y le entregó un sofá nuevo.

El gesto fue confirmado luego de que la historia alcanzara gran visibilidad en plataformas digitales y portales de entretenimiento, convirtiendo el incidente en un episodio con un desenlace no tan desfavorable para la mujer.