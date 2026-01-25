El cantante vallenato Rafa Pérez fue protagonista de un emotivo momento durante su participación en la Lectura del Bando en Soledad, Atlántico, al subir al escenario pese a encontrarse en proceso de recuperación tras un accidente reciente.

Aunque estaba en una silla de ruedas, el artista decidió cumplir con su presentación, dejando claro que su compromiso con el público y con los organizadores del evento está por encima de cualquier dificultad personal.

Quienes asistieron al evento notaron de inmediato que el artista tenía su pie afectado. Rafa Pérez apareció en tarima sin calzado en uno de sus pies, el cual se encontraba vendado debido a una lesión que limita su movilidad.

Para evitar riesgos mayores, el cantante permaneció sentado durante gran parte de su show, apoyándose en una silla para mantener el equilibrio, sin que esto afectara la calidad de su interpretación.

Instagram rafaperezlaevolucion Rafa Pérez cantó lesionado en Soledad

Sus fans reconocieron su esfuerzo porque a pesar de contar con una incapacidad médica vigente y recomendaciones de reposo, el artista decidió no cancelar su presentación.

A través de sus redes sociales, explicó que tomó esta decisión en consideración al esfuerzo logístico realizado por los promotores, las autoridades locales y los equipos técnicos, quienes trabajan durante meses para sacar adelante este tipo de eventos.

¿Por qué Rafa Pérez está en silla de ruedas?

“Quiero agradecerles porque están atentos a mi evolución. Quiero contarles que estaba en las Islas del Rosario y cuando iba a pisar me corté y tuve un esguince”, contó.

Asimismo, indicó: “Me hicieron seis puntos y medicamentos para el dolor. Me dieron incapacidad médica pero me siento en condiciones para cantar”.

Instagram rafaperezlaevolucion Rafa Pérez tuvo un accidente en Islas del Rosario

Después de su presentación el Soledad, cantó el Piedras, Tolima, también desde una silla. Insistió que cantar también implica responsabilidad y respeto por el trabajo colectivo que rodea cada presentación. Para él, cumplir con el público es parte esencial de su carrera y de su identidad como músico.