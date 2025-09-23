El pasado 20 de septiembre se celebró el Día del Amor y la Amistad en Colombia, por lo que muchas parejas y amigos acudieron a lugares para festejar y entregar sus respectivos regalos.

Así luce actualmente Patricia Ércole, la actriz con quien Miguel Varoni tuvo su primer matrimonio

Barranquilla se prepara para disfrutar de ‘La Noche de Amor’ llena de historias y música

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, ya salió de UCI: así avanza su recuperación de forma positiva

Pero, para algunas personas no todo fue color de rosa, pues mediante las redes sociales se conoció un video en el cual muestra un carro parqueado con varias frases subidas de tono.

“Infiel”, “Te odio”, “Cachón”, eran algunas de las que se podían leer que estaban escritas por todo el automóvil. En los videos que se hicieron virales se ve a la gente tratando de escanear un código QR que habían dejado también.

TikTok El carro decía infiel y te odio

¿Se trató de una publicidad?

Aunque la persona que lo publicó en TikTok no precisa en dónde ocurrió el hecho, si fue cuestionada por los cibernautas que le indicaron en los comentarios que se trataba de una estrategia de marketing.

“Fue solo una campaña publicitaria”, dijo alguno de los usuarios. Y efectivamente la cuenta @wcar.oficial explicó que se trató de una estrategia de marketing y el código mostraba la información de la empresa.

“Y todos cayeron redonditos... ¡eh! Por chismosos. Un carro rayado, un QR misterioso y un final inesperado… Nuestra campaña Destroy Valentine’s fue todo un éxito. Les mostramos como fue el proceso detrás. Recuerda que hasta el 22 de septiembre tendrás descuentos y beneficios únicos para comprar, vender o asegurar tu carro en WCAR”, escribieron junto a un video.

Asimismo, la empresa ubicada en Bogotá, indicó que la campaña se llamó Destroy Valentine’s y tuvo mucho éxito por la curiosidad de las personas.

@wcar.oficial En el en vivo te contamos qué pasó aquí 😨😨😨😨 ♬ sonido original - Motos Eléctricas

Wcar ofrece venta de carros usados. “Hasta donde me trajo el chisme, creatividad 10000/10”, “10/10 al equipo de marketing”, fueron los comentarios que le ofrecieron las personas a su estrategia.