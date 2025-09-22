Un nuevo evento cargado de emociones llega a Barranquilla. El próximo viernes 26 de septiembre, a las 8 p. m., el Teatro de la Universidad del Atlántico será sede de ‘La Noche de Amor’, un show que contiene música y grandes historias.

Leer más: Video de ‘influencer’ ecuatoriana permitió hallar a Diego Londoño, colombiano desaparecido desde 2023

El espectáculo tiene como invitados especiales a conocedores de la industria musical en el país, como el maestro César Escola, Marcela Moreno, Nara y Carlos Calero, quienes se convierten en los principales atractivos de este inédito espacio en la ‘Arenosa’.

Johnny Olivares /EL HERALDO

‘La Noche de Amor’ se caracteriza por no tener un libreto, ser un formato íntimo y con una duración de dos horas, tiempo en el que los protagonistas en tarima se confesarán con relatos de amor, desamor y tusa, según explicó César Escola en una rueda de prensa brindada este lunes en Miche, norte de Barranquilla.

Le puede interesar: ¿Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada? La ‘influencer’ se pronunció al respecto

“Esto es un show que no pretende otra cosa sino divertirnos, contar historias, vamos a cantar y vamos a contar historias, entre esas, cómo se vive una tusa en la costa Caribe. Desde rancheras, boleros, plancha, rock. Marcela tiene una historia muy bonita, porque, por decirlo así, de grande se reencuentra con el amor. Y a veces uno cuando tiene ya más de 50, uno dice ya no tengo posibilidades de volver a amar como cuando era un adolescente, y Marcela lo volvió a encontrar”, dijo Escola.

Así puede adquirir las boletas

El hombre recordó que este espectáculo nació en el año 2017 como una charla informal entre amigos, en la sala de un café de Bogotá. Posteriormente, trascendió a grandes escenarios de Medellín y la capital del país, incluyendo la interpretación de canciones.

Johnny Olivares /EL HERALDO

No olvide leer: Claudia Lozano, de Noticias Caracol, ya salió de UCI: así avanza su recuperación de forma positiva

“Hay canciones maravillosas como ‘Me Muero’, de La Quinta Estación, o sea que el repertorio de canciones son de esos que nos llevan a cantar a todos juntos a grito herido. Nos vamos a presentar este viernes, única función a las 8 de la noche en el auditorio de la Universidad del Atlántico, acá en la sede norte. Las boletas se consiguen en latiquetera.com”, detalló.

En el adelanto de este evento también participó en línea, desde Bogotá, el barranquillero Carlos Calero, quien jocosamente señaló que superar una tusa en la capital del Atlántico es más difícil, porque, según él, suelen surgir los fines de semana.

Para superar estos momentos de despecho, aseguró que una de las canciones que más escuchaba era ‘Nunca comprendí tu amor’, un vallenato interpretado magistralmente por Jorge Oñate y que promete cantar en el show del viernes.

“Eso es terrible, maestro, porque las tusas llegan normalmente los fines de semana, en la costa no hay una tusa que haya caído un lunes, entonces uno tiene que refugiarse con sus amigos. Uno llama a un amigo, al más brother de uno y ese amigo llega a la casa a consolarlo”, contó el presentador de televisión y excantante.

El cariño de Barranquilla

A su turno, el músico y compositor argentino se mostró contento de traer este espectáculo a Barranquilla.

“Nos da muchísima alegría, porque nuestro productor es el señor Juan Manuel Calero, que le gustó mucho el show, lo disfrutó mucho y dijo: ‘Barranquilla se merece tener espectáculos de este estilo’”, respondió Escola a EL HERALDO.

En ese sentido, rememoró las temporadas en las que venía a grabar a esta ciudad: “Barranquilla siempre nos ha recibido con mucho cariño. Yo hace muchos años que no venía a hacer teatro, estuve con María Cecilia Botero, cuando estaba en los shows, cuando estaba Peter Pan, La Jaula de las Locas, Los Caballeros las prefieran Rubias, y hoy tuve muy lindos recuerdos, me acordé de cómo disfrutábamos, porque en la época de los musicales veníamos 15 días seguidos a hacer temporada y Barranquilla siempre respondía súper bien. Entonces la propuesta de crear la noche de amor a Barranquilla nos tomó todo con mucha alegría, por eso estamos acá”.

Por lo anterior, Escola y Calero invitaron a los barranquilleros a asistir a ‘La Noche de Amor’ con la pareja o con los amigos, para así cerrar con ‘broche de oro’ este mes del Amor y Amistad.