La barranquillera Aida Victoria Merlano se pronunció recientemente sobre los rumores de su supuesta separación con el agropecuario Juan David Tejada, quien es también el padre de su pequeño hijo Emiliano.

Leer más: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Una de las tensiones fue generada por la creadora de contenido Yina Calderón, quien señaló la probabilidad de que el hijo de Aida sea de su expareja, el ‘streamer’ Westcol. Incluso, Calderón indicó que supuestamente le habrían mandado fotos de los dos juntos en un hospital de Barranquilla.

Ante esto, Merlano le respondió a Yina contundentemente a través de sus redes sociales: “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática (...) Águila no caza mosca, mamacita”.

Tanto este como otros rumores de una supuesta infidelidad por parte de Tejada, se multiplicaron en plataformas digitales, por lo que la influencer se vio obligada a dar explicaciones.

Las especulaciones sobre la separación de la pareja iniciaron cuando Merlano compartió un mensaje en el que hablaba sobre su vida privada y las expectativas que tenía. Adicional a esto, la reciente ausencia de publicaciones de la pareja ha dado mucho que pensar a sus seguidores.

Ver también: Triple A anuncia cortes del servicio de agua en varios sectores de Barranquilla para este lunes

Muchos comentaron que Melissa Grisales era la supuesta amante de Juan David Tejada, lo que avivó aún más la tensión entre los internautas, tanto que la joven modelo salió públicamente a aclarar que “no soy moza de nadie”.

Grisales aclaró que su relación con Tejada fue exclusivamente profesional, ya que trabajaron en un videoclip en el que también participó Aida Victoria.

Luego de tantos rumores, tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada negaron cualquier tipo de crisis o infidelidad en su relación, incluso el agropecuario compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram, en la que afirmó que “nunca ha existido una infidelidad ni dudas sobre la paternidad de mi hijo”.

Le sugerimos: Joven muerto a tiros en Soledad se había viralizado por video en redes sociales en el que reconocía robo de motos

Asimismo, señaló que las polémicas sobrepasan las redes y que pueden afectar de manera directa la intimidad familiar. Por su parte, la creadora de contenido enfatizó en que “una vida exenta de problemas no existe”.