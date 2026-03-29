La cubana Mhoni Vidente, una de las astrólogas más reconocidas de Latinoamérica, compartió sus predicciones para este 29 de marzo, el último domingo del mes.

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Archivo Mhoni Vidente.

Los astros indican que será una jornada de decisiones difíciles, reflexión y reconocimiento de emociones.

Aunque el domingo suele ser un día para el descanso, las preocupaciones por temas laborales estarán muy presentes para varios signos.

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A continuación, el horóscopo de este 29 de marzo, según Mhoni Vidente.

Aries (marzo 21-abril 20)

Si saliera se vería enfrentado a mayores gestos de los que quisiera por circunstancias imprevistas. Si usted se quedara en casa recibiría visitas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tómese un respiro de sus preocupaciones laborales, ya que lo necesitará mucho. Muchas oportunidades de divertirse. Acepte invitaciones sociales.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tener tiempo para sí dará lugar a inspiraciones repentinas en relación a su trabajo. Preocupaciones por asuntos familiares. Posponga una reunión.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Visitas inesperadas lo tomarán por sorpresa. Aunque su casa no estuviera tan ordenada como quisiera, la compañía le hará bien. Avance en una tarea.

Leo (julio 24-agosto 23)

Hará bien en mantener abiertas las líneas de comunicación con el ser amado. Tendencia a sentirse de mal humor e irritable. Por la noche estará optimista.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Usted se sentirá preocupado por lo que suceda en su trabajo, por lo que no resultará una buena compañía para quienes lo rodearán. Evite la vida social.

Libra (septiembre 24-octubre 23)

Se le presentarán complicaciones a cada instante en una tarea. Siéntase libre de admitir su derrota. Será más favorable para actividades recreativas.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

Aunque lo intente, no logrará avanzar en una tarea, tal vez necesitará planear menos y hacer más. Por la noche una invitación no debería rechazarse.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Algunos gastos inesperados, así que no será buen momento para compras. Tenga presente las necesidades emocionales del ser amado esta noche.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No es el mejor momento para hacer esa compra que ha estado considerando. Pospóngala. Llegue a tiempo a reuniones y citas para evitar problemas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Momento de problemas para comunicarse. No permita que alguien lo obligue a tomar una decisión para la cual aún no está preparado en el trabajo.

Piscis (febrero 20-marzo 2O)

Tendrá tendencia a vacilar y no tomará decisiones fáciles. Podría ser por sentirse agobiado por la información. Analice la situación paso a paso.