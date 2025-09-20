Finalizando el mes de septiembre, en Colombia y varios países de Latinoamérica se celebra el Día del Amor y la Amistad, siendo este sabádo20 de septiembre de 2025 la fecha destinada para compartir esta festividad. Aunque lo tradicional es disfrutar de experiencias comerciales como ir a restaurantes, o distintas propuestas gastronómicas abiertas al público, algunos enamorados y amigos buscan opciones más económicas y accesibles para festejar en esta festividad.

Una de ellas es preparar una cena especial con sello hogareño, demostrando que el valor de la celebración no está en el gasto, sino en los gestos de cariño hacia el otro.

Esta propuesta es impulsada por Ucompensar, entidad que destaca la tendencia del “hecho en casa”, una práctica que responde al interés por llevar un estilo de vida más consciente, saludable y sostenible.

“En este Amor y Amistad, cocinar para la pareja o los amigos no solo permite ahorrar dinero, también ofrece la oportunidad de elegir ingredientes frescos y equilibrados que cuiden la salud y el bienestar”, señaló Ginna Fernanda González Mahecha, coordinadora del programa Técnico Laboral en Auxiliar en Cocina.

Barriga llena, corazón contento

Aquí el paso a paso de este menú especial hecho en casa: pechuga de pollo en salsa de yogur, con arroz con coco y ensalada fresca.

Cortesía Comida italiana en Barranquilla

Ingredientes (para una pareja de amigos o enamorados):

• 2 pechugas de pollo (150 g cada una)

• 1 taza de yogur natural sin azúcar

• 1 diente de ajo picado

• Jugo de ½ limón

• Sal y pimienta al gusto

• 1 taza de arroz

• ½ taza de leche de coco

• ½ taza de agua

• 1 pepino en rodajas

• 1 tomate en cubos

• ½ cebolla morada en plumas

• Cilantro fresco

Preparación:

1. Pollo en salsa de yogur: Sazona las pechugas con sal, pimienta, ajo y jugo de limón. Cocínalas a la plancha hasta que estén doradas. Mezcla el yogur con cilantro fresco picado y úsalo como salsa ligera para bañar el pollo.

2. Arroz con coco: En una olla, combina leche de coco, agua, arroz y sal. Cocina a fuego medio hasta que el grano esté suave y suelto.

3. Ensalada fresca: Mezcla pepino, tomate y cebolla morada. Agrega sal, limón y cilantro al gusto.

El resultado es un plato nutritivo, económico y lleno de sabor, perfecto para compartir en esta fecha especial. Una forma sencilla de demostrar afecto y celebrar el Amor y la Amistad desde la calidez del hogar.

