Redacción Tendencias

El reconocido cantante Gilberto Santa Rosa informó este sábado, a través de un comunicado, que tuvo que cancelar sus presentaciones en Colombia porque le fue negada la visa de trabajo.

De acuerdo a la información difundida por el artista puertorriqueño, todas las visas de su equipo de trabajo fueron solicitadas y tramitadas “por una empresa nacional que fungió como intermediaria y no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno”, y por esta razón “la petición de visa fue negada”.

Gilberto Santa Rosa no estará en el FestiJazz 2025, Andrés Cepeda liderará la noche en Mompox

Santa Rosa tenía previstas dos presentaciones este fin de semana en el país, una en Cartagena y otra en Mompox, Bolívar, en plena celebración del Día del Amor y la Amistad, que se realiza este sábado 20 de septiembre.

“La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en FestiJazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena”, se lee en el comunicado, publicado a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante.

Asimismo, el equipo de comunicación del cantante, enfatizó que: “El respeto a las leyes de todos los países que contratan a Gilberto Santa Rosa es la prioridad para presentarse ante el público con la responsabilidad y seriedad ineludible”.

Por su parte, el manejador del artista, Rafael Muñiz, informó “que estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso”.

