El reconocido cantante Gilberto Santa Rosa informó este sábado, a través de un comunicado, que tuvo que cancelar sus presentaciones en Colombia porque le fue negada la visa de trabajo.

Leer más: “‘El gallo y el pollo’, de Diomedes, fue la canción que me inspiró a ganar el bronce en el Mundial de Atletismo”: Natalia Linares

De acuerdo a la información difundida por el artista puertorriqueño, todas las visas de su equipo de trabajo fueron solicitadas y tramitadas “por una empresa nacional que fungió como intermediaria y no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno”, y por esta razón “la petición de visa fue negada”.

Santa Rosa tenía previstas dos presentaciones este fin de semana en el país, una en Cartagena y otra en Mompox, Bolívar, en plena celebración del Día del Amor y la Amistad, que se realiza este sábado 20 de septiembre.

“La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en FestiJazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena”, se lee en el comunicado, publicado a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante.

Ver también: Autoridades aumentan recompensa por información de autores del crimen de la niña Ariana Sofía

Asimismo, el equipo de comunicación del cantante, enfatizó que: “El respeto a las leyes de todos los países que contratan a Gilberto Santa Rosa es la prioridad para presentarse ante el público con la responsabilidad y seriedad ineludible”.

Por su parte, el manejador del artista, Rafael Muñiz, informó “que estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso”.

Le sugerimos: Comunidad de Barrio Abajo bloqueó la Avenida Murillo, en protesta por tres días sin servicio de energía