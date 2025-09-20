Quemando llantas, con muebles en medio de la vía e improvisadas pancartas, los habitantes del sector de Barrio Abajo bloquearon el mediodía de este sábado la Avenida Murillo, a la altura de la carrera 53, en protesta por la falta de fluido eléctrico en el sector desde el pasado miércoles.

En medio de la fuerte ola de calor que afecta la ciudad, los habitantes han sufrido la falta de energía durante los tres últimos días, a pesar de han llamado, según señalan, en más de 30 ocasiones a la empresa Air-e a reportar la afectación.

Johan Parra, uno de los vecinos, explicó que “la problemática que está afrontando la vecindad es que lleva más de tres días sin luz, en el sector de la carrera 53 con calle 44. Se han hecho todos los reportes necesarios, se han hecho todos los procesos legales, pero la empresa Air-e no ha venido a solucionarnos. Le pedimos, le hacemos un llamado, que por favor vengan y solucionen esta problemática”.

Parra añadió que: “Hay niños menores que necesitan de unas máquinas especiales para el tema de su salud, hay adultos mayores que necesitan máquinas de oxígeno y desde hace tres días no pueden utilizarlo. Tienen que estar pidiendo favores en otros sectores y creo que es un poco delicado ese tema”.

Otra de las afectadas es Magaly Ríos, quien con un letrero improvisado en una tapa de icopor reclamó la situación: “Pues nosotros estamos aquí protestando que no tenemos luz hace tres días. Mi mamá la tuve que trasladar, que mi mamá es una señora discapacitada de 92 años y pues ella ahogándose con estos calores que están haciendo”.

Tras el plantón, personal de la empresa se trasladó al sitio para atender la situación y la comunidad despejó la vía.