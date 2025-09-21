Durante este fin de semana de Amor y Amistad en la ciudad de Barranquilla, las autoridades distritales, la Policía y el Gaula entregaron un balance positivo con respecto a la reducción de la cifra de homicidios, que presentaron una reducción del 100% en comparación con el año 2024.

Según el alcalde Alejandro Char, el despliegue se hizo por la ciudad tuvo como resultado cero homicidios en esta fecha especial.

“Quiero felicitar a todos los barranquilleros por el buen comportamiento en este fin de semana de Amor y Amistad. Con la @PoliciaBquilla y el @Ejercito_Div1 llevamos las Caravanas por la Vida y un gran despliegue de seguridad en toda la ciudad. Seguiremos desplegando toda nuestra capacidad operativa, sin descanso, acompañando a los barranquilleros con la fuerza institucional para que Barranquilla siga siendo una ciudad segura, donde la gente pueda celebrar con tranquilidad”, comentó.

Puso de presente las siguientes cifras: “el balance fue positivo: 27 capturas, 156 conducciones, 363 medidas correctivas y lo más importante, cero homicidios, una reducción del 100% frente al año pasado”.

De igual manera, en los planes operativos y de control, entre los cuales se encuentran las Caravanas por la Vida, encabezadas por la Alcaldía distrital en conjunto con la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Batallón de Policía Militar N⁰ 2, fueron capturadas en flagrancia 26 personas y 1 más mediante orden judicial, por diferentes delitos.

Además, 156 personas fueron conducidas a la Unidad de Convivencia y Justicia y se impusieron 363 medidas correctivas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

También, se impusieron 532 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y se inmovilizaron 27 motocicletas. En las acciones desplegadas por la ciudad también se logró la recuperación de un vehículo.

Dicho esto, la administración distrital sostuvo que para estas fechas fueron desplegados 1.600 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana, 20 del Ejército, 1 helicóptero de la Fuerza Aeroespacial y 2 Unidades de Reacción Rápida del grupo de Guardacostas los encargados de brindar la seguridad durante esta fecha especial para Barranquilla.

