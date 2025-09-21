En la noche del sábado 20 de septiembre se conoció que una menor de edad resultó herida a bala, luego de que una persona que se encontraba con ella le disparara de manera accidental en Baranoa.

Menor resultó herida en Baranoa luego de que le dispararan por accidente

De acuerdo con las autoridades, no se trató de un acto sicarial, sino de una incidente en el que un joven, quien se encontraba con la menor de 14 años de edad y otras personas, al parecer amigos, estaba manipulando un arma de fuego y esta se dispara impactando a la adolescente cerca de las costillas, razón por la que fue trasladada de inmediato a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde se encuentra recibiendo atención médica.

Sin embargo, la Policía informó de la captura del joven que disparó y enfrentará cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La persona capturada estaba manipulando una pistola calibre 22, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Johanna y Sheilyn, nuevas víctimas de violencia silenciosa en el departamento

Policía

Sentido adiós a la menor Ariana Sofía

Entretanto, la comunidad de Baranoa sigue consternada por la trágica muerte de la menor de 11 años Ariana Sofía Lozada,quien fue asesinada en medio de un acto sicarial que iba dirigido contra dos hombres.

En la tarde del sábado 20 de septiembre, amigos, allegados, familiares y en general la comunidad de Baranoa dio el último adiós a la menor. Sobre las 3 de la tarde, los habitantes realizaron un recorrido con el féretro de la menor, que partió de la Iglesia Santa Ana rumbo al cementerio central del municipio, donde se llevó a cabo el sepelio.